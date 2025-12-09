Nacionales
09 de diciembre de 2025 - 19:45

Búho: una línea se suma a la red y se extiende el servicio nocturno hasta esta ciudad

La línea Búho 2 (B2) amplía la cobertura del servicio nocturno de transporte público.
La línea Búho 2 (B2) amplía la cobertura del servicio nocturno de transporte público.

El Viceministerio de Transporte (VMT) comunicó que una nueva línea se incorpora a la red Búho para el servicio de buses nocturnos y la cobertura se amplía con la incorporación. ¿Hasta qué ciudad llegan ahora? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

La red de buses nocturnos ahora amplía su servicio con el inicio de operación de la línea Búho 2 (B2), previsto para este miércoles 10 de diciembre desde las 22:10.

La conexión será entre Asunción y Limpio para así completar las cuatro rutas habilitadas por el Viceministerio de Transporte.

Asimismo, la línea B2 va a ser operada por San Isidro S.R.L., se integra a la Red Búho junto a la B1 que une Asunción con San Lorenzo, la B3 que llega hasta Ñemby y la B4 que enlaza con Luque.

El recorrido se da por el ingreso a Asunción por la avenida San José, la ruta PY03 General Aquino, avenida General Artigas, avenida España, Estados Unidos, Félix de Azara, General Díaz, Hernandarias, avenida República y Cristóbal Colón. Para la salida, el servicio parte desde Cristóbal Colón y continúa por Oliva, Cerro Corá, Brasil, avenida General Artigas, la ruta PY03 General Aquino, Mariscal Estigarribia y avenida San José.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Habilitan una nueva línea “Buho-3” para servicio nocturno hacia Ñemby

Búho y la cantidad de usuarios

Sobre el sistema nocturno de buses, el VMT menciona que se registraron 102.941 validaciones hasta la fecha.

Pasajeros en un bus que funciona en la red Búho para el servicio nocturno.
Pasajeros en un bus que funciona en la red Búho para el servicio nocturno.

De este número, son 88.174 viajes en la B1 que une Asunción con San Lorenzo, 11.191 en la B3 con destino a Ñemby y 3.676 en la B4 que enlaza con Luque.

Lea más: El “Búho 4” ya recorre Asunción–Luque con acompañamiento policial