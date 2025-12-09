Búho: una línea se suma a la red y se extiende el servicio nocturno hasta esta ciudad

La red de buses nocturnos ahora amplía su servicio con el inicio de operación de la línea Búho 2 (B2), previsto para este miércoles 10 de diciembre desde las 22:10.

La conexión será entre Asunción y Limpio para así completar las cuatro rutas habilitadas por el Viceministerio de Transporte.

Asimismo, la línea B2 va a ser operada por San Isidro S.R.L., se integra a la Red Búho junto a la B1 que une Asunción con San Lorenzo, la B3 que llega hasta Ñemby y la B4 que enlaza con Luque.

El recorrido se da por el ingreso a Asunción por la avenida San José, la ruta PY03 General Aquino, avenida General Artigas, avenida España, Estados Unidos, Félix de Azara, General Díaz, Hernandarias, avenida República y Cristóbal Colón. Para la salida, el servicio parte desde Cristóbal Colón y continúa por Oliva, Cerro Corá, Brasil, avenida General Artigas, la ruta PY03 General Aquino, Mariscal Estigarribia y avenida San José.

Búho y la cantidad de usuarios

Sobre el sistema nocturno de buses, el VMT menciona que se registraron 102.941 validaciones hasta la fecha.

De este número, son 88.174 viajes en la B1 que une Asunción con San Lorenzo, 11.191 en la B3 con destino a Ñemby y 3.676 en la B4 que enlaza con Luque.

