Lusipar: Elvio Benítez habla desde la clandestinidad, advierte que la “pelea será más fuerte” y anuncian asamblea campesina

El polémico Elvio Benítez, actualmente con orden de captura, sostiene que, pese al nuevo choque con las fuerzas de seguridad, el movimiento se mantiene firme en su reivindicación. “Creemos que el Gobierno está errando en su actuar, quiere criminalizar la lucha, con represión no va a resolver nada”, expresó.

El dirigente cuestionó duramente la política estatal de tierras y afirmó que el Gobierno solo “ofrece balines de goma y cárcel”. Recordó que Senabico administra 138.000 hectáreas y que el pedido campesino se centra en 11.000 hectáreas. “Senabico puede subastar, pero pedimos donación. Eso estamos exigiendo al Gobierno”, señaló.

Asamblea y advertencia de nuevas medidas

Benítez anunció que la Coordinadora de Sintierras se reunirá en los próximos días para evaluar el operativo policial y decidir nuevas posturas. “Vamos a denunciar el abuso de la fuerza pública. La disputa sigue, y la pelea será más fuerte”, advirtió, mencionando que varios integrantes del movimiento están encarcelados.

El caso Lusipar

De los 29 procesados por el intento de invasión a la estancia Lusipar, 27 fueron trasladados a la penitenciaría regional de San Pedro de Ycuamandyyú, a pesar del severo hacinamiento. Uno de ellos está con arresto domiciliario por su avanzada edad, mientras que otro permanece internado bajo custodia policial.

Los imputados enfrentan cargos por invasión de inmueble ajeno, perturbación de la paz pública, resistencia, incitación a cometer hechos punibles, daños y tentativa de homicidio doloso.

Hacinamiento crítico en el penal

La cárcel regional alberga actualmente 1.500 reclusos, aunque su capacidad es de 1.000. De ellos, 600 son condenados y el resto procesados, situación que se agrava tras el nuevo ingreso de los 27 campesinos.

Enfrentamiento

Una caravana de unas 50 unidades partió desde Santa Rosa del Aguaray rumbo a la estancia. Pese a un operativo con más de 800 policías, los manifestantes atropellaron el portón de la estancia Toro Vevé y chocaron contra una formación policial.En un segundo retén, dos agentes resultaron heridos por arma de fuego.Varios campesinos también sufrieron lesiones.

Vehículos policiales dañados: una Hyundai Tucson, un ómnibus y una Hyundai Santa Fe.

Vehículos retenidos: 32 rodados puestos a disposición de Criminalística.

<b>LISTA COMPLETA DE LOS 29 IMPUTADOS</b>

Emelio Acosta Arguello Ángel Larrea Salomón Santiago Gamarra Benítez Denis Joel Casco Felte Derlis Sanguina Julián Martínez Gamarra Héctor Fretes González Félix María Martínez Cuenca Luis Careaga Medina Víctor Daniel Rojas Barreto Alexis Daniel Macedo Sanabria Silverio Ramón Notario Rivas Julio Cristóbal Adinolfi Almada Alfonzo Acosta Carlos Antonio Pesoa Vera (internado, orden de prisión) Saturnino Núñez Morínigo Carlos Peralta Pérez Gregorio Espínola Díaz Tomás Vera Cristaldo José Ramón López César Candia Mendoza Rodrigo Godoy Rojas Robustiano Acosta (arresto domiciliario) Amalio Ariel Sanabria Adán Godoy Rojas Amalio Sanabria Luciano Godoy Giménez Alfredo Peralta Arevalos Carlos Antonio Delvalle Vázquez

Antecedentes

La estancia Lusipar, de 11.000 hectáreas, forma parte de los bienes incautados al narco Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca”, y está bajo la administración de Senabico. Su arrendamiento a privados generó el reclamo campesino.

La región ya se encontraba bajo tensión por advertencias de una invasión masiva y por detenciones previas ordenadas por la Fiscalía.

Situación actual

San Pedro continúa bajo fuerte vigilancia policial. Las autoridades no descartan nuevas movilizaciones campesinas, lo que mantiene un ambiente de tensión y riesgo de nuevos incidentes en la zona norte del país.