FIFA Gate: EE. UU. pide cerrar caso por presunta corrupción en derechos de TV

Según documentos a los que accedió ABC, fiscales de Estados Unidos pidieron a la Corte Suprema desestimar la acusación contra el exdirector de Fox International Channels, Hernán López, y la empresa Full Play Group. Ambos fueron acusados de supuestos pagos irregulares para obtener derechos televisivos de importantes torneos de fútbol internacional, en el marco del escándalo FIFAGate.

El caso forma parte de una investigación más amplia sobre presunta corrupción vinculada a organismos deportivos, incluida la Conmebol.

El pedido de los fiscales, presentado como una moción para desestimar la tercera acusación sustitutiva, está dirigido a la jueza Pamela K. Chen, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, encargada del caso FIFAGate.

Lo que refiere el documento

En su moción, piden que el tribunal desestime la tercera acusación suplementaria contra los acusados con “prejudice”, según la Regla 48(a) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal. Esto significa que, de ser aceptada, la acusación no podrá volver a presentarse contra los acusados.

“El gobierno respetuosamente presenta esta moción solicitando que el Tribunal desestime la tercera acusación sustitutiva contra los acusados Full Play Group, S.A. y Hernan López con carácter definitivo (with prejudice), conforme a la Regla 48(a) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal (sic)”, señala el documento traducido.

“El gobierno ha determinado, en el ejercicio de su discreción procesal, que la desestimación de este caso penal responde al interés de la justicia. Los acusados no se oponen a esta moción”, agrega.

Condenas, apelaciones y cambio de posición

En 2023, un jurado en Nueva York declaró culpables a López y a la compañía Full Play por supuestos sobornos relacionados con derechos de transmisión de competencias como la Copa América y la Copa Libertadores.

Posteriormente, un juez revocó esas condenas, pero un Tribunal de Apelación volvió a restablecerlas en julio del 2025. Tras nuevas apelaciones, el destino del proceso quedó abierto hasta este reciente pedido del propio gobierno de Estados Unidos para desistir.

De acuerdo con AP News, la solicitud de los fiscales se presentó tras varios años de litigio y resoluciones judiciales contradictorias.

La agencia señala que los representantes del gobierno afirmaron que “la desestimación del caso es lo mejor para el interés de la justicia”, aunque no ofrecieron detalles adicionales. Además, solicitaron que el expediente regrese a un Tribunal inferior para evaluar formalmente la petición de cierre.

Por qué el caso interesa a Paraguay

La causa tiene repercusión en Sudamérica porque uno de los nombres mencionados durante la investigación general es Juan Ángel Napout, expresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y de la Conmebol.

Aunque este pedido de desestimación se refiere únicamente a López y Full Play, el avance de la causa es seguido de cerca en Paraguay porque forma parte del proceso conocido como “FIFAgate”, que incluyó dirigentes de la región, entre ellos Napout.

Los representantes de Full Play acusaron haber pagado US$ 2,5 millones a Napout como soborno, a cambio de que la empresa obtuviera los derechos de transmisión de los partidos de la Albirroja durante las Eliminatorias de 2014 y 2018.

Estas acusaciones surgieron en el juicio que el exdirigente deportivo enfrentó en EE. UU., donde fue condenado a nueve años de prisión por fraude y asociación ilícita tras confirmarse que recibió más de US$ 3 millones en concepto de coima. Sin embargo, Napout fue liberado en julio del 2023, tras obtener la libertad compasiva por motivos de salud, otorgada por la jueza Pamela J. Chen.

Lo que opina Napout sobre posible desestimación

En diálogo con ABC, el extitular de la Conmebol evitó opinar sobre la decisión del Gobierno de Estados Unidos de pedir la absolución de los empresarios que habían pagado las coimas que sirvieron como prueba en su juicio.

Se limitó a señalar que no tenía comentarios adicionales sobre el tema. “Sin palabras, que la gente juzgue. Más claro que el agua y ya no quisiera opinar sobre el tema. Está claro”, expresó.

Además, afirmó que no tiene intención de emprender acciones legales en caso de que se confirme la desestimación de los empresarios involucrados. Aseguró que desea enfocarse únicamente en su vida personal. “No quiero más nada, quiero vivir mi vida nomás”, dijo.

Al ser consultado sobre si una eventual desestimación de los acusados podría ayudar a limpiar su imagen, manifestó: “Estoy fuera de todo, no estoy haciendo vida pública ni quiero hacerlo. No sé cómo contestar. No existe ninguna forma en mi vida que haga cosas que sean pública. La cuestión de la imagen es muy relativa”.

Qué puede ocurrir ahora

Si la Corte Suprema estadounidense acepta el pedido, el caso regresará al Tribunal de origen, en la que podría definirse la desestimación definitiva. Si no se acepta, el proceso podría continuar en instancias judiciales.

Hasta ahora, no hubo declaraciones de López ni de los representantes de Full Play. AP News informó que intentó obtener comentarios de los mismos y sus representantes legales, pero ninguno les respondió.