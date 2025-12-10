No ignore señales: chequeos médicos anuales son claves para detectar enfermedades poco frecuentes

Los controles médicos de rutina pueden convertirse en el primer paso de una evaluación que, según los especialistas, es la oportunidad crucial para detectar afecciones poco frecuentes que, diagnosticadas a tiempo, tienen tratamientos efectivos.

Lea más: ¡Atención!, un chequeo médico anual puede salvarte de una enfermedad mortal

El doctor Martín Domínguez, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neurología, puntualizó que la clave reside en la consulta inteligente. “Es importante que en una consulta se cuenten las molestias sin restarles importancia, además de comentar si en la familia alguien tiene alguna afección, principalmente si esta es rara o aún no aclarada. La detección temprana cambia completamente el pronóstico”, aseguró el médico.

El rol del médico y la combinación de síntomas

El doctor Domínguez resalta que el trabajo del médico de atención primaria, ya sea el clínico o el médico de familia, se destaca como fundamental en este proceso, ya que es quien a través de las primeras evaluaciones, decide los estudios que pueden orientar el diagnóstico.

“Se solicitará una electromiografía si sospecha daño en los nervios o un electrocardiograma y ecocardiograma si hay indicios de afectación cardíaca, o bien estudios del riñón como proteinuria sí parece haber compromiso renal. Según estas evaluaciones, se realizará las derivaciones a especialistas de ser necesario”, ejemplificó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Chequeos preventivos: la clave para cuidar tu salud en cada etapa de la vida

La amiloidosis, una enfermedad poco frecuente que se caracteriza por la acumulación de proteínas anormales (amiloide) en diversos órganos, es el ejemplo perfecto de por qué es vital prestar atención a la combinación de síntomas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los síntomas más habituales que pueden sugerir amiloidosis son:

Hormigueos o debilidad en manos y pies (neurológico).

Cansancio excesivo o palpitaciones (cardíaco).

Hinchazón en las piernas.

Diarrea crónica o trastornos digestivos.

Pérdida de peso.

“Todos esos son síntomas que, por separado, pueden parecer menores, pero si se combinan o se prolongan en el tiempo requieren una evaluación médica completa”, señala el especialista.

Detección temprana: una puerta a la esperanza

La amiloidosis suele confundirse con patologías más comunes debido a la inespecificidad de sus síntomas, lo que genera un retraso significativo en su diagnóstico, explicó el doctor Domínguez, aseverando que no se busca generar alarma, sino conciencia.

Lea más: Amiloidosis: Esta es la enfermedad neurológica hereditaria sobre la que advierten expertos paraguayos desde este año

“No se busca generar miedo, pero cuando aparecen varios síntomas combinados como neurológicos, cardíacos o digestivos; vale la pena investigar, pues esta enfermedad, si es diagnosticada a tiempo, tiene tratamiento efectivo. La clave es estar atentos, no asustados”, resaltó.