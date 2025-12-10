Novenario en Itapé: Llaman a jóvenes a involucrarse en política

La festividad de la Virgen del Paso de Itapé inició ayer con una misa cargada de mensajes dirigidos especialmente a los jóvenes y a las familias paraguayas. El presbítero Blas Arévalos, encargado de la homilía en la celebración del primer día del novenario, centró su mensaje en el llamado a construir el bien común y asumir compromisos concretos ante los desafíos sociales del país.

El sacerdote explicó que la vida cristiana no es un proyecto individual sino comunitario, y recordó que la Iglesia, desde el Concilio Vaticano II hasta Benedicto XVI, coloca el bien común como un pilar para alcanzar una vida digna para todos. “El Evangelio no es solo para mí, sino para todos: jóvenes, trabajadores, niños y ancianos”, afirmó.

Arévalos citó la constitución pastoral Gaudium et Spes, que define el bien común como las condiciones que permiten a las personas alcanzar su plenitud. En ese sentido, insistió en que los cristianos están llamados a mirar más allá de sus propias necesidades para abrazar la realidad de los demás.

Uno de los ejes centrales de la homilía fue el llamado a los jóvenes a participar activamente en la política. El sacerdote recordó que los papas confían profundamente en el compromiso social de la juventud y que el propio nuncio apostólico, en el reciente Congreso de Laicos, instó a los fieles: “Ustedes, los laicos, métanse en política”.

Arévalos señaló que los jóvenes cristianos deben involucrarse en la administración pública para asegurar una buena gestión del bien común y no permitir que intereses particulares rijan el destino de sus comunidades.

Durante la celebración, el sacerdote abordó además la dura realidad socioeconómica del país. En guaraní, reflexionó sobre la falta de trabajo y la ola migratoria que obliga a miles de jóvenes a partir hacia Argentina, Brasil, España y otros destinos en busca de oportunidades. “Eso destruye hogares y deja vacíos que la comunidad entera siente”, expresó.

Otro punto de fuerte énfasis fue la corrupción, a la que el sacerdote calificó como uno de los males que más daño causa al país y a las familias. “Es una cruz pesada que recae sobre los más pobres”, afirmó durante la homilía.

Para consolar a los fieles, Arévalos recordó que María permanece cerca del sufrimiento de su pueblo. Aseguró que la Virgen del Paso acompaña cada dolor y necesidad, y que su presencia es un signo de que nadie debe cargar solo sus dificultades.

La misa concluyó con un llamado a construir una sociedad más justa, donde las familias vivan con dignidad, los jóvenes tengan oportunidades y prevalezcan valores como la honradez, la justicia y la paz. Con estas reflexiones, Itapé dio apertura a nueve días de plegarias y actividades religiosas que cada año congregan a miles de devotos de la Virgen del Paso.