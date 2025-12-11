Caso Ivesur: José Enrique García debe donar G. 24 millones para no cumplir pena en prisión

La donación de los G. 24.000.000 deberá ser realizada por el Abg. José Enrique García a la Asociación Síndrome de Down del Paraguay, en cuotas de G. 1 millón por el plazo de 24 meses, en el marco de la suspensión de la condena a 2 años de cárcel que se le impuso al exasesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, en el caso Ivesur.

Así resolvió el juez de Ejecución Carlos Mendoza, interino de su colega Sandra Silveira en la presente causa, luego de la audiencia llevada a cabo este jueves, en la que José Enrique García participó acompañado de su representante legal, el Abg. Álvaro Arias.

Además, el exasesor jurídico de la comuna capitalina y exprocurador de la República tiene prohibición de salir del país y prohibición de cambiar del domicilio sin autorización judicial; y debe comparecer mensualmente ante el Juzgado de Ejecución para firmar el libro de actas judiciales.

En junio de 2023 un Tribunal de Sentencia, en mayoría, condenó a dos años de prisión con suspensión a prueba de la ejecución de la pena al exasesor García, por producción y uso de documentos no auténticos e instigar a un subordinado a cometer un hecho punible, en el caso Ivesur, en el que se ordenó a la Comuna capitalina a pagar a la compañía casi G. 19.000 millones.

García no apeló fallo contra comuna en caso Ivesur

Según lo que concluyó el Tribunal de Sentencia José Enrique García cometió los hechos punibles probados en juicios, para justificar la no presentación de la apelación contra el fallo en la demanda arbitral que obligaba al municipio de Asunción a pagar G. 18.975.014.366 a Ivesur.

El fiscal Jorge Arce había señalado que en el juicio se probó que la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Asunción, que estaba a cargo de García, no presentó apelación en contra del fallo del laudo arbitral, en el plazo que venció el 6 de octubre de 2016.

En dicha fecha el entonces asesor jurídico del municipio de Asunción, el abogado José E. García, se habría valido de un escrito falsificado para hacer creer que presentó en tiempo y forma la apelación contra el fallo de la demanda arbitral por el que se ordenó al municipio capitalino a pagar a Ivesur G. 18.975.014.366.

Ivesur ganó demanda a municipio

La firma Ivesur ganó a la comuna una demanda de indemnización por daños, por no exigir la inspección técnica vehicular a los rodados que ingresaban a la capital.

La empresa renunció dos años después a cobrar la deuda de US$ 3,5 millones, que ganó al municipio, a cambio de firmar un contrato por 10 años para seguir explotando la inspección vehicular.

En el primer juicio por el caso el funcionario Rodolfo Duarte, secretario de García, fue condenado a 2 años y 3 meses de cárcel, pero la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia redujo la pena a un año y ocho meses de prisión.