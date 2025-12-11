Mades insta a los municipios a cumplir con los requisitos para habilitar playas y balnearios

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) recuerda a las municipalidades la importancia de respetar lo establecido en la Resolución Nº 159/05, que regula los requisitos para habilitar instalaciones recreativas como playas y balnearios, en todo el territorio nacional.

Indican que el cumplimiento de esta normativa busca garantizar que estos espacios cuenten con las condiciones ambientales adecuadas para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

Requisitos que deben cumplir las playas y balnearios

Poseer la Declaración de Impacto Ambiental.

Figurar en los registros de usuarios del agua del Mades.

Contar con patente municipal para operar como balneario.

Poseer análisis de calidad de agua.

Contar con mecanismos de seguridad y accesibilidad.

Tener servicios sanitarios.

Disponer de instalaciones y mecanismos de gestión de residuos, líquidos, efluentes de baños y duchas.

Ofrecer información ambiental a los usuarios.

La temporada de verano en nuestro país comienza a principios de diciembre, y es el momento ideal para visitar sus playas y balnearios.

Los destinos de verano más populares se encuentran a orillas del río Paraná y el Lago Ypacaraí, ofreciendo una experiencia de playa única.

Principales playas y balnearios de Paraguay

Encarnación (Itapúa) : conocida como la “capital del verano paraguayo”, cuenta con extensas playas fluviales a orillas del río Paraná.

Playa San José : la más visitada y emblemática, con arena fina, infraestructura moderna y una vibrante costanera.

Playas Pacú Cuá y Mboi Ka’e : otras opciones populares en Encarnación que también reciben mantenimiento y arena nueva para la temporada.

Carmen del Paraná (Itapúa) : un destino más tranquilo, apodado el “mar paraguayo” por sus amplios espacios y playas a orillas del Paraná, como la Playa Tacuary. Es conocida por la limpieza de sus aguas.

Playa de Areguá (Central) : ubicada a orillas del Lago Ypacaraí, es un lugar popular para caminatas y disfrutar de la vista, aunque el estado del agua puede variar.

Playa Costanera de San Bernardino (Cordillera): ofrece paseos en balsa y buenos sitios para comer, siendo un lugar tradicional de veraneo.

Otros balnearios y arroyos