Mades insta a los municipios a cumplir con los requisitos para habilitar playas y balnearios

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) recuerda a las municipalidades la importancia de respetar lo establecido en la Resolución Nº 159/05, que regula los requisitos para habilitar instalaciones recreativas como playas y balnearios, en todo el territorio nacional.
Indican que el cumplimiento de esta normativa busca garantizar que estos espacios cuenten con las condiciones ambientales adecuadas para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
Requisitos que deben cumplir las playas y balnearios
- Poseer la Declaración de Impacto Ambiental.
- Figurar en los registros de usuarios del agua del Mades.
- Contar con patente municipal para operar como balneario.
- Poseer análisis de calidad de agua.
- Contar con mecanismos de seguridad y accesibilidad.
- Tener servicios sanitarios.
- Disponer de instalaciones y mecanismos de gestión de residuos, líquidos, efluentes de baños y duchas.
- Ofrecer información ambiental a los usuarios.
La temporada de verano en nuestro país comienza a principios de diciembre, y es el momento ideal para visitar sus playas y balnearios.
Los destinos de verano más populares se encuentran a orillas del río Paraná y el Lago Ypacaraí, ofreciendo una experiencia de playa única.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Veda pesquera: Mades retira casi 2.000 metros de espineles
Principales playas y balnearios de Paraguay
- Encarnación (Itapúa): conocida como la “capital del verano paraguayo”, cuenta con extensas playas fluviales a orillas del río Paraná.
- Playa San José: la más visitada y emblemática, con arena fina, infraestructura moderna y una vibrante costanera.
- Playas Pacú Cuá y Mboi Ka’e: otras opciones populares en Encarnación que también reciben mantenimiento y arena nueva para la temporada.
- Carmen del Paraná (Itapúa): un destino más tranquilo, apodado el “mar paraguayo” por sus amplios espacios y playas a orillas del Paraná, como la Playa Tacuary. Es conocida por la limpieza de sus aguas.
- Playa de Areguá (Central): ubicada a orillas del Lago Ypacaraí, es un lugar popular para caminatas y disfrutar de la vista, aunque el estado del agua puede variar.
- Playa Costanera de San Bernardino (Cordillera): ofrece paseos en balsa y buenos sitios para comer, siendo un lugar tradicional de veraneo.
Otros balnearios y arroyos
- Río Yhaguy: sus playas son mencionadas entre las más limpias.
- Ayolas (Misiones) y Cerrito (Ñeembucú): playas municipales a orillas del río Paraná, valoradas por sus aguas cálidas y cristalinas.
- Complejos privados: lugares como el Centro Recreativo Las Palmeras en Itá o Complejo Barparaíso Deportivo en Piribebuy ofrecen piscinas, quinchos y otras comodidades para pasar el día en familia.