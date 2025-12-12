Madre e hija mueren en trágico accidente de tránsito en San Pedro

El accidente en que pierde la vida, madre e hija, ocurrió entre la noche y madrugada de hoy, sobre la ruta PY11, Juana María de Lara, compañía Ypajeré, distrito de San Pedro de Ycuamandyyú.

Al llegar al sitio, los agentes policiales encontraron a madre e hija tendidas sobre la capa asfáltica, sin signos de vida, y los vehículos con daños materiales.

Las fallecidas fueron identificadas como Rosalba Riquelme Acosta, 53 años y su hija, adolescente de 15 años. Ambas se desplazaban en una motocicleta color negro, sin chapa.

El otro rodado implicado es un Toyota Funcargo, chapa AAAU 647, conducido por Andrés Orue González, de 55 años, domiciliado en la compañía Prosperidad de Santa Rosa del Aguaray. El conductor sufrió lesiones y quedó aprehendido.

Según su declaración a la Policía, circulaba de sur a norte cuando la motocicleta “salió repentinamente a su paso”, y al no poder esquivarla, se produjo el impacto frontal. La prueba de alcotest realizada al automovilista arrojó resultado negativo (0,000 mg/l).

Intervención fiscal y policial

En el lugar intervinieron, el agente fiscal Juan Ramón Olmedo de San Pedro de Ycuamandyyú, personal de Criminalística y la médica forense Dra. Viviana Cantero, quien diagnosticó como causa de muerte “politraumatismo”

Por disposición fiscal, los cuerpos fueron entregados a los familiares, mientras que el conductor quedó aprehendido, y los vehículos fueron remitidos a la sede policial.

Investigación en curso

Tanto la Fiscalía como la Policía Nacional investigan las circunstancias exactas del siniestro que costó la vida a madre e hija, un hecho que conmociona a la comunidad de San Pedro de Ycuamandyyú.