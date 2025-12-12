Pesebres en el Mercado 4: esperan ventas repunten con el aguinaldo

Los vendedores de pesebres apostados en el Mercado 4 señalaron que, hasta el momento, el movimiento comercial es escaso, aunque esperan que las ventas se intensifiquen a medida que se acerquen las fiestas de fin de año.

Movida comercial todavía baja

Guillermo Colmán, uno de los comerciantes con más de diez años en la venta de pesebres, indicó que la actividad se mantiene por debajo de lo registrado en años anteriores.

“Hay movida, pero no tanto todavía como años anteriores. Yo creo que a partir de la quincena se va a normalizar, porque ahora se va a cobrar a los jubilados, las entidades públicas y también los privados tendrán su sueldo y aguinaldo”, explicó.

El comerciante sostuvo que la expectativa de los compradores está centrada en el cobro del aguinaldo, lo que impulsará la compra de pesebres y accesorios navideños. “Esa es la esperanza de la gente trabajadora”, afirmó Colmán.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: La tradición indica que ya se puede colocar el pesebre

Precios

En cuanto a los precios, los pesebres con casita para los niños arrancan desde G. 100.000, mientras que hay modelos más grandes que alcanzan los G. 600.000. Además, los accesorios individuales, como figuras de camellos, María o San José, pueden conseguirse desde 35.000 guaraníes. Según los vendedores, lo que más se comercializa son los juegos completos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Colmán también comentó que los productos provienen de Areguá y es traído por encargo para su posterior reventa. “Esto viene de Areguá. Nos traen por pedido y nosotros vendemos otra vez. Te hacen un precio especial para poder revender y solventar”, detalló.

Lea más: Arranca Expo Pesebre en Areguá, con más de 30 días de arte y tradición

A pesar de una merma en las ventas en los últimos años, los comerciantes mantienen la esperanza de cerrar bien la temporada navideña.

“Siempre se salva, se vende. La gente quiere renovar sus pesebres, y esa es la ventaja que hay ahora”, concluyó.