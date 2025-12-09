La tradición indica que ya se puede colocar el pesebre

En Paraguay, el pesebre se comienza a armar tradicionalmente el 8 de diciembre, coincidiendo con la festividad católica de la Inmaculada Concepción de María, y el Niño Jesús se coloca en él en la Nochebuena, a la medianoche del 24 de diciembre.

¿Desde cuándo se coloca el pesebre?

La fecha del 8 de diciembre marca el inicio oficial del período navideño en los hogares paraguayos y es el día en que, por costumbre, se realiza el montaje del pesebre y el árbol de Navidad.

La tradición tiene un doble origen y significado

Origen religioso e histórico : la costumbre fue introducida por los misioneros franciscanos y jesuitas durante la época colonial, que realizaban dramatizaciones del nacimiento de Jesús para evangelizar a los pobladores locales, y estos se congregaban a participar. Esto arraigó profundamente la práctica en la cultura paraguaya.

Significado cultural y de fe: el pesebre representa el nacimiento humilde de Jesús y es un elemento central de la fe cristiana, muy practicada en el país. La fecha del 8 de diciembre es especialmente significativa porque es el día de la Virgen de Caacupé, patrona de Paraguay, lo que refuerza el simbolismo religioso del inicio de la temporada festiva.

Con el tiempo, el pesebre paraguayo adquirió una identidad propia, incorporando elementos locales como la flor de coco, cuyo aroma es emblemático de la Navidad y figuras de barro o madera hechas por artesanos, especialmente de Areguá, convirtiéndose en una tradición que une generaciones.