Emoción por regreso de paraguayos desde España con motivo de las fiestas de fin de año

Faltan menos de dos semanas para la Navidad y el flujo de paraguayos que regresan al país para vivir los días festivos de fin de año con sus familias comienza a tomar fuerza.

Este sábado por la mañana un gran número de personas esperaban el arribo de sus familiares desde España en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi.

Reina Aquino, de la ciudad de Pedro Juan Caballero, comentó a ABC Color que llegó a Luque para recibir a su hija y su nieto, quienes regresaron a Paraguay luego de tres años en España.

Uno de los paraguayos que arribó esta mañana es Adrián Colmán, quien trabaja en ese país europeo desde hace un año y medio y regresó para reunirse con sus familiares en Ypacaraí. Manifestó que una de las cosas que más extraña de la vida en Paraguay es la comida.

Masivo regreso de paraguayos por las fiestas

El año pasado, la Dirección Nacional de Migraciones informó que solo en los días previos a la Navidad ingresaron a Paraguay unas 160.000 personas.

La mayoría de los ingresos a Paraguay por motivo de las fiestas cada año son de personas que entran al país por tierra desde Argentina.