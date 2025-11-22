Operativo de migraciones se extenderá hasta febrero, estima director

El operativo desplegado para recibir a más de 30.000 hinchas de Lanús, Argentina, y Atlético Mineiro, de Brasil, que vienen a Paraguay para la final de la Copa Sudamericana que se disputa hoy en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, se extendería hasta febrero, según indicó el director de migraciones, Jorge Kronawetter.

Para el mismo, se entrega una boleta a los que ingresan al país, en la que deben poner sus datos, y la misma, al retirarse, debe ser devuelta.

Esto agiliza el trámite de migraciones y los controles ya se realizan en los puestos de los países vecinos. Hasta el momento solo registraron dos rechazos de personas que venían de Argentina y que cuentan con una alerta o prohibición de salida de sus países.

“Se hacen listas cerradas de pasajeros, se controla la documentación y los funcionarios, en caso considerado necesario, son los que abordan el vehículo para evitar que se bajen todos y se produzca una aglomeración en el sitio”, comentó el director de migraciones.

Extensión de operativo

La extensión del operativo se daría debido a que en diciembre se registra un alto flujo migratorio en el que una gran cantidad de paraguayos ingresan al país para las fiestas de fin de año. También esperan que se registra un ingreso importante de personas para el concierto de Shakira, el 29 de noviembre.

A esto se suma que una gran parte de paraguayos viaja al exterior durante las vacaciones de verano, por lo que el operativo de control migratorio se extendería ya también en estos meses.

En Argentina hay dos feriados que coinciden con este fin de semana, por lo que se aguarda que para la salida los argentinos se retiren recién el lunes, no así el domingo.

Si bien el mayor flujo migratorio se registra por Argentina, tampoco se descarta que los brasileños hayan ingresado ya previamente para el Black Friday en Ciudad del Este, evento en el que tiendas hacen descuentos importantes en las ofertas de sus productos, lo que genera una masiva concurrencia de clientes.

Además, como existe un régimen de libre tránsito en la frontera entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú, también es posible que esto influya en el poco registro de ingreso migratorio de brasileños, consideró Kronawetter.