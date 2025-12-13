Hospital de Santa Rosa del Aguaray sigue parcialmente inundado, pero restablecen todos los servicios

Tras las intensas lluvias y las inundaciones, los servicios están garantizados, pese a zonas clausuradas, en el hospital General de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro.

La directora médica, Adriana Cañete, explicó que, si bien el hospital opera con normalidad, un pabellón sigue inhabilitado por razones de seguridad.

“El pabellón que hoy está clausurado fue construido durante la pandemia y se utilizaba como área de pediatría. Esa zona continúa inundada, pero las atenciones pediátricas fueron trasladadas provisoriamente a otro sector del hospital”, señaló.

La médica indicó que el nivel del agua descendió considerablemente, aunque la zona afectada seguirá cerrada hasta que se completen las evaluaciones técnicas.

<b>Hospital de referencia regional</b>

El Hospital General de Santa Rosa del Aguaray es considerado uno de los más modernos y grandes del interior del país. Fue construido y equipado con apoyo del Gobierno de Corea y es centro de referencia para los departamentos de San Pedro, Amambay, Concepción y Canindeyú, con un promedio de más de 70.000 atenciones semestrales.

Durante la emergencia, de 55 pacientes internados, 17 fueron evacuados, con apoyo de la Fuerza Aérea Paraguaya, bomberos voluntarios, la Secretaría de Emergencia Nacional y personal de salud.

<b>Respuesta ante la emergencia</b>

Cañete recordó que la situación fue crítica, “ayer estuvo complicada la situación. Se realizó un corte preventivo de energía por precaución”, explicó.

Gracias a la rápida intervención de la ANDE, Fuerzas Armadas, bomberos y personal sanitario, se logró restablecer el servicio eléctrico y reorganizar las áreas de atención. Equipos de contingencia continúan trabajando para evaluar daños y proyectar la reapertura del pabellón clausurado.

<b>Evacuación y apagón</b>

Ayer, durante la intensa lluvia y la inundación, el director de la II Región Sanitaria, Dr. Darío Soria, informó que las áreas de urgencias, observación y pediatría fueron rápidamente inundadas. El ingreso de agua al tablero central eléctrico provocó el corte total de energía y la inutilización temporal del generador.

El hospital permaneció una hora a oscuras, hasta que la ANDE restableció el suministro.

Según datos oficiales, en San Pedro se registraron más de 180 milímetros de lluvia en la jornada de ayer.

<b>Impacto de las lluvias en el departamento</b>

<b>Río Aguaraymí desbordado</b>

El río Aguaraymí volvió a desbordar, afectando principalmente a olerías y familias ribereñas de Nueva Germania, con pérdidas totales en hornos, materia prima y productos terminados. El impacto también alcanzó a Tacuatí y Santa Rosa del Aguaray.

Numerosas viviendas quedaron bajo agua y varias comunidades permanecen aisladas por la intransitabilidad de caminos rurales.

<b>Efecto positivo en el sector productivo</b>

A pesar de los daños, las lluvias generaron alivio para la agricultura y la ganadería, favoreciendo cultivos y pasturas.