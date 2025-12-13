La Cruz Roja Paraguaya reabre su sede en Pilar y retoma proyectos comunitarios

La Cruz Roja Paraguaya filial Ñeembucú reabrió oficialmente su local en la ciudad de Pilar luego de varios años de permanecer cerrado, marcando el retorno de la institución a la vida activa con el impulso de proyectos comunitarios y acciones solidarias en el departamento.

Del acto de habilitación participaron el intendente municipal Fernando Ramírez (ANR), el presidente de la Junta Municipal, Gerardo Valoriani (ANR), y los concejales Mario Ferreira (PLRA), Rosa Céspedes (PLRA), Lucía Silva (ANR) y Maida Fernández (ANR), además de ex voluntarios y miembros de la Asociación de Adultos Mayores.

La presidenta de la Cruz Roja Paraguay, Yenny Benítez, explicó que la reapertura fue posible gracias a la firma de un convenio con la Municipalidad de Pilar, que permitió la refacción y readecuación del edificio.

Sede va a operar de manera regular

“A partir de ahora, la sede volverá a operar de manera regular, con voluntarios que ya se encuentran en proceso de capacitación para desarrollar distintos programas sociales” expresó la presidenta

Benítez destacó que uno de los ejes de trabajo es el proyecto de envejecimiento saludable, que ya se viene implementando junto a la Asociación de Adultos Mayores “Excombatiente Genaro Ozuna” de Pilar, y que se replica en otras filiales del país.

Señaló además que la Cruz Roja continuará fortaleciendo su presencia en la ciudad con iniciativas orientadas a la salud y el bienestar de la población.

Durante el acto se recordó el rol histórico de la Cruz Roja en Ñeembucú, especialmente en los años de grandes inundaciones, cuando los voluntarios realizaron tareas de salvataje y asistencia a numerosas familias afectadas.

Exvoluntarios fueron reconocidos

En ese contexto, varios exvoluntarios recibieron un reconocimiento por parte de las autoridades de la institución, en agradecimiento a su compromiso y servicio.

La sede reabierta lleva el nombre de Teresa Núñez (+), una voluntaria histórica de la Cruz Roja en la zona, como homenaje a su trayectoria y entrega.

El local está ubicado en pleno centro de la ciudad, sobre la avenida Mariscal López y Alberdi, y fue refaccionado con instalación de iluminación, pintura, rampas de acceso para personas con discapacidad y un salón auditorio destinado a charlas, capacitaciones y eventos comunitarios.

La Cruz Roja Paraguaya es una organización humanitaria voluntaria fundada en 1919 por el Dr. Andrés Barbero, integrante del movimiento internacional de la Cruz Roja, dedicada a la asistencia en situaciones de desastre, servicios de salud, capacitación en primeros auxilios y apoyo comunitario, con sede nacional en Asunción y filiales en todo el país.