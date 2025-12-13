Paraguayo fallece en Brasil: “Muerte por hecho atípico”

John Alfred Joubert Fromberz (25) trabajaba para la empresa minera Lhg Mining, por lo que se encontraba en la zona de Puerto Esperanza, Corumbá. Su muerte fue diagnosticada como “muerte por hecho atípico”. Será velado en la ciudad de San Lorenzo, en nuestro país.

Los medios del vecino país indican que fue “aplastado por una barcaza” en la noche del jueves.

El parte policial 5199/2025 registrado en la 1ª Comisaría de Policía Civil indica que una barcaza acabó aplastando a Joubert Fromberz John Alfred, de nacionalidad paraguaya, mientras desarrollaba sus actividades en el lugar.

Aseguran que se activó el protocolo de emergencias con el que cuenta la empresa y fue asistido en el lugar, posteriormente trasladado a la Sala de Emergencia Municipal, pero no sobrevivió a las heridas.

El Journal Diario Corumbé publica que la empresa lamentó el accidente y ofreció sus condolencias a la familia.

El compatriota fallecido formaba parte de un buque paraguayo que prestaba servicios de transporte.