Intensifican control a menores al mando de motocicletas en Pedro Juan Caballero

Los agentes del orden han intensificado los controles en la vía pública en diversas arterias de la ciudad de Pedro Juan Caballero en los últimos días para hacer frente a los principalmente a los menores de edad que están al mando de vehículos, especialmente motocicletas, según informaron desde la Dirección Departamental de la Policía Nacional en Amambay.

En consecuencia, se notó un aumento en el número de aprehendidos, en su gran mayoría menores de edad, que tendrán que afrontar procesos penales como mínimo por 6 meses.

Más de 30 aprehendidos en 4 días

El fiscal de turno de Pedro Juan Caballero, Andrés Cantaluppi, indicó que el número de aprehendidos superó los 30 en un lapso de 4 días; entre ellos varios menores de edad permanecieron algunas horas en alguna sede policial y posteriormente fueron entregados bajo acta a sus padres o tutores.

“La mayoría de los aprehendidos ya están procesados penalmente por ‘Exposición a Peligro en el Tránsito Terrestre’ y responderán el proceso en libertad, pero están sujetos a ciertas reglas de conducta”, señalaron desde el Ministerio Público, puntualizando que los aprehendidos no tardan en recuperar nuevamente su libertad.

Sanciones penales podrían afectar a los padres, advierten

Fuentes de la sede regional de Pedro Juan Caballero del Ministerio Público, señalaron que el fiscal de turno analiza la posibilidad de imputar a los padres de los menores de edad que son sorprendidos en los controles callejeros manejando algún tipo de vehículo.

“La misma imputación por exposición a peligro en el tránsito puede extenderse y afectar a los padres o tutores de esos menores de edad; otra posibilidad es que los progenitores u otros responsables sean imputados por falta al deber de cuidado”, indicaron desde dicha institución.