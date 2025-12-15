MNP alerta sobre adicciones y abandono escolar en adolescentes en conflicto con la ley

Adolescentes en conflicto con la ley, de todos los Centros Educativos del país, fueron evaluados para conocer datos respecto a exclusión escolar, consumo de sustancias prohibidas, entre otros.

El análisis indica que el centro con mayor porcentaje de adolescentes es el que se encuentra en la ciudad de Itauguá con 34%, seguido de El Sembrador con 18,1%, Ciudad del Este con 14%, La Esperanza y Concepción con 8,1%, Virgen de Fátima con el 6,45, el de Pedro Juan Caballero con 5,8% y Cambyretá con 5,2%.

El mayor porcentaje de edad en adolescentes en los centros, tanto de hombres como mujeres, es de 16 y 17 años.

El porcentaje de adolescentes mujeres según grado académico al llegar al centro educativo es de: 36% tiene hasta el noveno grado, el 27% hasta el sexto grado, el 18% hasta el octavo grado y un 9% para el quinto y séptimo grado.

En cuando a los varones, el 16% llegó al noveno grado, el 15% al séptimo grado, el 12% al sexto grado, el 9% al octavo y el 8% al primer grado.

Situación de consumo

El 82% de las mujeres adolescentes y el 89% de hombres adolescentes consume drogas, según el análisis.

Entre las mujeres, lo más consumido es el alcohol, seguido de: marihuana, crack, cocaína, tabaco y pastillas.

Entre los hombres, lo más consumido es la marihuana, seguida de: crack, cocaína, pastillas, cola de zapatero y otros.

El documento señala, además, que los discursos evidencian que el consumo no aparece como un evento aislado ni como una decisión individual consciente, sino como parte de un entorno social y familiar donde las sustancias están presentes desde edades muy tempranas, tanto en el hogar como en el barrio y en los grupos de pares.