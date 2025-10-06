Cuatro detenidos e incautación de drogas en operativo en Ayolas

De acuerdo con el informe policial, el operativo se desarrolló alrededor de las 21:30, cuando se realizó un control aleatorio sobre la ruta que conecta la compañía Corateí con la zona urbana de Ayolas. En la ocasión fueron interceptados tres vehículos.

Lea más: ¿Quien ordenó el asesinato de Moral?: esto es lo que sabe la Policia

En un automóvil Toyota Corolla, color gris, chapa BAH085, conducido por Moisés Ramón Andrés Romero Samudio (23), los agentes encontraron en poder de su acompañante, Kevin Villasanti (23), una bolsita con presunta marihuana. Posteriormente, en la sede policial, se halló en el interior del mismo rodado una riñonera con dos bolsas de la misma sustancia y dinero en efectivo de distintas denominaciones.

El segundo vehículo involucrado fue un Toyota Ist, color rojo, matrícula HCP318, guiado por Kevin David Vera (26), quien iba acompañado de Tamara Sanabria Mereles (18). Tras la inspección, los intervinientes hallaron una cajita metálica con seis dosis de presunta cocaína.

El pesaje preliminar de las evidencias arrojó un total de 21 gramos de supuesta marihuana, tres gramos de posible cocaína, además de un pabilo y un toco de la misma sustancia herbácea.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los detenidos fueron identificados como Kevin David Vera, domiciliado en el barrio Mil Viviendas; Tamara Gisel Sanabria Mereles, del barrio Sirena; Kevin Osvaldo Villasanti (23); y Moisés Ramón Romero Samudio (23), del barrio Mil Viviendas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Preocupante recorte de presupuesto 2026 para hospitales públicos de referencias

El procedimiento fue comunicado al fiscal antidrogas de Misiones, José Raúl Agüero, quien dispuso que los aprehendidos permanezcan en la Comisaría 8va junto con los vehículos incautados, mientras que las evidencias fueron remitidas al Ministerio Público para los estudios correspondientes.