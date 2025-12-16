Club de Adultos Mayores invita a primera edición de la Feria de Arte Terapia

El Club de Adultos Mayores y la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA (FCMUNA) invita a la ciudadanía a participar de la 1° Edición de la Feria de Taller de Arte Terapia de Adultos Mayores y Jóvenes. Este evento, auspiciado por la Cátedra de Medicina Familiar, busca destacar los beneficios terapéuticos del arte y fomentar el vínculo entre distintas generaciones.

La feria se desarrollará durante tres jornadas consecutivas en el predio del viejo Hospital de Clínicas, ubicado en el barrio Sajonia:

Miércoles 17 y jueves 18 de diciembre : El espacio de Medicina Familiar recibirá a los asistentes de 09:00 a 13:00 , donde se podrán apreciar los trabajos realizados en los talleres.

Viernes 19 de diciembre: Se llevará a cabo el cierre oficial del evento en un horario especial de 09:00 a 12:00.

Cierre con broche de oro

Para la jornada de clausura, el programa incluye una variedad de actividades especiales que celebran el esfuerzo de los participantes, como presentación de números artísticos, ceremonia de entrega de reconocimientos y un brindis de honor para los presentes.

Desde el Club de Adultos Mayores afirman que esta iniciativa resalta la importancia de la medicina preventiva y el bienestar emocional a través de la expresión artística, consolidando un espacio de integración para la comunidad de adultos mayores y jóvenes de la zona.

