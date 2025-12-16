Pesebre hidráulico de Luque: dan a conocer la figura que se suma este 2025

El pesebre hidráulico de Luque, que hace décadas llegó para quedarse, dio a conocer este martes cuál es la nueva figura que se podrá observar desde el 22 de diciembre.

Don Esteban Sabaté, quien heredó la tradición del pesebre hidráulico de su padre, hoy comparte con el mismo entusiasmo con sus hijos y nietas.

La habilitación será el próximo lunes 22 de diciembre y los visitantes podrán apreciar la nueva figura con movimientos producidos gracias al agua.

La elección estuvo a cargo de las nietas, quienes optaron por el animalito de la fauna paraguaya que cobró gran fama en los últimos tiempos: el carpincho o capibara.

Cada año se le da un significado a la figura que se agrega, por ejemplo, en pandemia fue una enfermera, que representa la gran labor realizada por el personal de blanco.

El peculiar pesebre, uno de los más visitados en nuestro país, cuenta con más de 100 figuras en movimiento.

El pesebre se encuentra sobre una estructura alta, debajo de una parralera, en el predio de la familia.

Se podrá visitar del 22 al 30 de diciembre, de 18:30 a 23:00 y el día 25, a partir del mediodía hasta las 23:00.