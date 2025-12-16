Trabajador fallece tras caer de una obra en construcción

El informe de los intervinientes indica que el hecho se registró aproximadamente a las 09:00 de este martes en el interior de la estancia La Yumba, perteneciente a la empresa Albert SA, situada en la compañía Hugua Mojón, del distrito de Unión.

El fallecido fue identificado como Giovanni Cazique Karlinski, de 29 años, domiciliado en Naranjal, departamento de Alto Paraná, quien trabajaba con la empresa Metomi, a cargo del contratista Claudio Franza Antúnez (37), domiciliado en Katuete, departamento de Canindeyú.

El jefe de la comisaría jurisdiccional Nº 11ª, comisario Ppal. Miguel Ángel Duarte, señaló que fueron avisados a través de una llamada telefónica por efectivos de la sede policial de Yataity del Norte, quienes manifestaron que habían sido informados desde el hospital básico de esta ciudad que una persona accidentada fue trasladada desde la zona de Unión, pero que aparentemente ya habría llegado sin signos de vida.

Lea más: Hallan cuerpo de una sexagenaria en su vivienda y hay presunción de homicidio

En ese sentido, el jefe policial indicó que inmediatamente se dirigieron al nosocomio de Yataity del Norte para interiorizarse de lo ocurrido. Dijo que, al llegar al local sanitario, se comunicó con la médica de guardia, Dra. Romina Parra, quien le informó que efectivamente Giovanni llegó al nosocomio sin signos de vida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El encargado de la empresa Metomi, Claudio Franza Antúnez, manifestó que en la mañana de este martes se encontraban realizando el montaje de un silo y que, en un momento dado, la víctima perdió el equilibrio y cayó al piso desde una altura aproximada de 8 metros. Quedó bastante golpeado, por lo que fue derivado de manera urgente hasta el hospital de Yataity del Norte, pero lamentablemente ya no se pudo reanimar, relató.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras lo sucedido, se convocó al fiscal de turno de San Estanislao, Carlomagno II Alvarenga, y al personal de Criminalística.