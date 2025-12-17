Convocan a manifestación para defensa del agua en Caacupé

Organizaciones vecinales y ciudadanos autoconvocados de las localidades de Atyrá, Caacupé y Tobatí llaman a participar de una manifestación pacífica en defensa del agua y del Acuífero Caacupé, una de las principales reservas hídricas de la zona.

Según la convocatoria difundida, los vecinos advierten que la empresa Petrohue Real Estate S.A. estaría afectando el acuífero mediante extracciones de agua sin licencia, lo que genera preocupación por el impacto ambiental y el acceso al recurso hídrico para las comunidades.

La movilización está prevista para este miércoles a las 18:00, en el Kilómetro 48 de la ciudad de Caacupé. Bajo la consigna “Atyrá en resistencia pacífica”, los organizadores invitan a los participantes a concurrir con un pañuelo blanco como símbolo de la defensa del agua.

La actividad es impulsada por Voces del Agua – Unidos por el Acuífero Caacupé y la Comisión Vecinal Defensa del Agua, reconocida por la Resolución N° 108/2025.

Antecedentes del emprendimiento

El proyecto inmobiliario cuestionado corresponde a un lujoso y exclusivo barrio cerrado que se desarrolla sobre una superficie aproximada de 90 hectáreas, en el límite de los distritos de Ypacaraí y San Bernardino. El emprendimiento prevé la habilitación de 545 lotes de distintas dimensiones, además de edificios destinados a albergar 135 departamentos.

La obra pertenece a la empresa Petrohue Real Estate S.A., integrante de la sociedad Highlands Park & Lagoon. El representante legal de la firma es Martín Tempe, de nacionalidad chilena.

Entre los principales atractivos del proyecto figura la instalación de una “Crystal Lagoon” (Laguna de Cristal), promocionada como la que contará con la mayor superficie de playa del mundo. Esta tecnología, desarrollada por una empresa estadounidense, permite la creación de lagunas artificiales de gran tamaño y diversas formas, incluso en desiertos, zonas montañosas o centros urbanos.

Vecinos y organizaciones ciudadanas sostienen que este tipo de infraestructura implica un uso intensivo del recurso hídrico, lo que podría generar un impacto negativo a varias familias de Cordillera, motivo por el cual exigen controles y el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

En el marco de las denuncias, este medio intentó comunicarse con Martín Tempe, representante de Petrohue Real Estate S.A. para conocer su versión sobre los cuestionamientos realizados; sin embargo, no se obtuvo retorno a las llamadas.

El espacio permanece abierto en caso de que desee brindar aclaraciones.