Sostenido aumento en ventas, reportan comerciantes de Pedro Juan Caballero

La ciudad de Pedro Juan Caballero experimenta actualmente un sostenido aumento en ventas, principalmente de aquellos productos libres de impuestos para los turistas como son los electrónicos, artículos de informática, perfumes, cosméticos, bebidas, juguetes, entre otros. La atracción que generan esos productos representa una presencia cada vez en mayor número de turistas de compras provenientes del Brasil, lo que a su vez genera un significativo efecto multiplicador que se nota en un mejor movimiento en áreas de gastronomía, hotelería y venta de combustibles.

Unos 6.000 compradores por día

El promedio de 6.000 visitantes por día, provenientes del Brasil, se mantiene y tiende a aumentar en los próximos días, estiman los comerciantes. “Hay un aumento sostenido y el próximo fin de semana la expectativa que tenemos es de que venga más gente aún, ya que es el último fin de semana antes de Navidad y muchos compran obsequios a sus familiares y amigos”, indicó el abogado Alejandro Benítez Arañha, presidente de la Cámara de Comercio de Pedro Juan Caballero.

Desde el gremio de comerciantes informaron que son unos 6.000 visitantes por día en promedio en esta ciudad con la finalidad de realizar sus compras, lo que representa movilizar unos 3.000.000 de dólares por día.

Devaluación del Real aún no impacta

La devaluación del Real, moneda brasileña de gran circulación en la frontera, significó una desventaja para el sector comercial teniendo en cuenta que un altísimo porcentaje de la clientela la componen los brasileños, según manifestó Benítez Arañha, presidente de los comerciantes de Pedro Juan Caballero, sin embargo, dicha situación aún no generó impacto negativo en el rendimiento del sector comercial ya que los precios de muchos productos demandados por los turistas siguen siendo mejores en Paraguay en comparación con el Brasil, de acuerdo con lo que puntualizó el comerciante.

Cabe señalar que durante casi todo el año el real cotizó en la línea de los 1.300 respecto al guaraní, pero en las últimas semanas la moneda brasileña está por debajo de la línea de los 1.200 respecto a la moneda paraguaya.