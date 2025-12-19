A los 100 años, Doña Nemesia celebra la vida rodeada de su gran familia en Ñemby

La familia González está de fiesta en el barrio Caaguazú de Ñemby. Doña Nemesia Barreiro viuda de González, celebró un siglo de vida, rodeada del cariño de hijos, nietos y seres queridos, en una jornada cargada de emoción, recuerdos y gratitud.

Con 100 años recién cumplidos, Doña Nemesia se mantiene lúcida y con una memoria que sorprende a todos. Madre de 12 hijos —seis de ellos ya fallecidos— hoy disfruta del afecto de 47 nietos, quienes destacan su fortaleza, su carácter y la claridad con la que recuerda cada etapa de su vida.

Una vida larga, una memoria intacta

“Le vemos demasiado bien, muy orgullosa por la edad y por su salud también”, expresó su hija Graciela González, visiblemente emocionada. “El único problema que tiene es que no escucha bien, solo eso. Estamos muy felices con ella. Entiende todo, recuerda a cada uno de sus hijos con sus nombres”, relató.

Doña Nemesia es oriunda de Quyquyhó y, según cuentan sus hijas, mantiene intactas sus preferencias y costumbres. “Ella es olimpista y liberal”, comentó entre risas Claudelina González, quien también destacó que su madre conserva recuerdos nítidos de su pasado y de su familia.

En cuanto a sus hábitos, la centenaria prefiere comidas sencillas. “Le gusta el pollo y toma leche. Le cuesta comer comidas duras, pero recuerda todo”, señalaron sus familiares, quienes la cuidan y acompañan en esta etapa especial de su vida.

La celebración de los 100 años de Doña Nemesia no solo fue un cumpleaños más, sino un homenaje a una vida marcada por el trabajo, la familia y la memoria viva de varias generaciones, que hoy encuentran en ella un ejemplo de fortaleza y amor incondicional.