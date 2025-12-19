“Quiero pedir un riñón”: En Clínicas juntan regalos para niños con problemas renales

Buscando llevar un momento de alegría a los niños y niñas que reciben tratamiento por enfermedades renales crónicas, el Departamento de Nefrología Pediátrica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCM-UNA), del Hospital de Clínicas, impulsa una colecta solidaria de regalos.
“Esta colecta la venimos realizando cada año, solo que en esta ocasión impacta un poco más, porque varios de nuestros chicos hicieron cartas muy conmovedoras”, comentó el doctor Miguel Franco, jefe del Departamento de Nefrología Pediátrica.
Seguido explicó que lo que hacen es juntar todas las cartas de los chicos de las diferentes áreas, donde ellos le piden a Santa lo que quieren.
En hemodiálisis tienen siete chicos y trece a los que tienen en seguimiento. “Aproximadamente son 25 chicos los que realizaron sus cartitas”.
“Ya hemos recibido muchas donaciones y bastante solidaridad por parte de la ciudadanía, pues uno de los chicos, su principal pedido, fue un riñón para poder mejorar su calidad de vida", mencionó el médico.
Todas las personas que desean colaborar puede acercarse hasta el Departamento de Nefrología, ubicado en el segundo piso del Hospital de Clínicas, para dejar sus donaciones.