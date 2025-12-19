“Quiero pedir un riñón”: En Clínicas juntan regalos para niños con problemas renales

El Departamento de Nefrología Pediátrica de la Facultad de Ciencias Médicas lleva adelante una colecta de juguetes para los niños. Estos escribieron sus cartas para Papá Noel, comentándole lo que les gustaría de regalo. Un nuevo riñón, para mejorar su calidad de vida, fue el pedido que más conmovió y despertó la solidaridad de la ciudadanía.