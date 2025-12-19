Lanzan campaña contra uso de pirotecnia: “No sumes dolor” en estas fiestas

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), junto al Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (Cenquer), presentó la campaña anual de prevención de quemaduras por pirotecnia, bajo el lema “En estas fiestas: Que en el calor de tu hogar abunde el amor… No sumes dolor”.

La iniciativa busca reducir a cero los casos prevenibles durante las fiestas de fin de año, enfatizando la responsabilidad familiar.

“En realidad, durante todo el año hacemos campañas de prevención contra las quemaduras, ya que tenemos un índice bastante elevado, sobre todo en niños, que son el 60 por ciento de nuestros pacientes a lo largo del año”, señaló el doctor Saúl Zaputovich, director del Cenquer.

A continuación, el profesional médico mencionó que en esta época del año ponen énfasis en las quemaduras por pirotecnia, con la intención de bajar el índice de atendidos. “Si logramos que no se utilicen todos los servicios que exige una quemadura por pirotecnia, quiere decir que la campaña llegó y funcionó”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Fiestas seguras: lanzan campaña para prevenir lesiones graves por fuegos artificiales

Cuando fue consultado sobre cómo está el índice de atendidos, mencionó que el porcentaje viene bajando desde hace unos años. “El paciente quemado es un paciente que tiene un alto costo en el tratamiento, que varía dependiendo de la extensión y la profundidad de la quemadura”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No existe pólvora inocente

El doctor Saúl Zaputovich indicó que cuando lo ejecuta un adulto (la pirotecnia), conoce las consecuencias que eso puede acarrear, pero un niño, dentro de su inocencia, no mide todo lo que puede ocasionar un fosforito o una estrellita.

“No existe la pólvora inocente. Nosotros hemos tenido casos donde, por un simple fosforito, pacientes menores terminan en terapia intensiva”, recordó.

Ante la pregunta sobre cuáles son las partes más afectadas en este tipo de accidentes, apuntó: “La parte más afectada son las manos. Dependiendo de la carga de pólvora que tenga, se puede apuntar un dedo o todo el miembro. Pero también está expuesto el rostro y las otras partes del cuerpo”.

Para finalizar, dejó una recomendación: “Si lo van a utilizar (pirotecnia), que lo haga un adulto, alejado de todos, en un campo abierto y sin los efectos del alcohol. Esta es una de las principales causas de accidentes”.