Fiestas seguras: lanzan campaña para prevenir lesiones graves por fuegos artificiales

El Ministerio de Salud Pública (MSPBS) y el Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (Cenquer) lanzaron esta mañana una fuerte campaña de concienciación para prevenir quemaduras y mutilaciones por el uso de pirotecnia durante las festividades de fin de año.

Bajo el lema “Que en el calor de tu hogar abunde el amor... No sumes dolor”, las autoridades sanitarias han iniciado una cruzada preventiva para reducir a cero las estadísticas de heridos por fuegos artificiales.

El objetivo es claro: evitar que la alegría de las fiestas se transforme en tragedias que marquen de por vida a las familias.

Un riesgo innecesario y prevenible

Durante el lanzamiento de la campaña realizado en el Cenquer, el doctor Saúl Recalde, viceministro de Atención Integral en Salud, advirtió sobre las graves consecuencias que acarrea la manipulación de explosivos.

“Las lesiones tienen un amplio espectro: desde quemaduras y sorderas hasta amputaciones y traumas acústicos”, señaló Recalde.

Si bien el sistema de salud se encuentra en alerta y preparado para atender emergencias, el viceministro enfatizó que la meta institucional es que los servicios de urgencia permanezcan vacíos de estos casos gracias a la responsabilidad de los adultos.

El alcohol: el detonante de los accidentes en adultos

Un dato alarmante fue aportado por el doctor Jesús Marín, jefe de Cirugía de Manos del Hospital de Trauma, quien recordó que los niños no son las únicas víctimas. Según las estadísticas, el 87% de los traumatismos de manos por petardos ocurren en adultos y, la gran mayoría de estos incidentes se asocia a la ingesta de bebidas alcohólicas.

El doctor Marín fue tajante al señalar que la combinación de alcohol y pólvora es una fórmula directa hacia el quirófano.

Meses de internación por segundos de “diversión”

Por su parte, el director del Cenquer, el doctor Saúl Zaputovich, calificó a las quemaduras por pirotecnia como el evento “más prevenible que puede existir”. Instó a la ciudadanía a reflexionar sobre el costo-beneficio de utilizar estos artefactos.

“Hay formas de pasar las fiestas rodeado de seres queridos sin que por diez segundos de pirotecnia se tenga que pasar meses de internación en el hospital”, indicó Zaputovich, apelando a la conciencia ciudadana para proteger la integridad física de todos los integrantes del hogar.

Recomendaciones clave

Las autoridades sanitarias coincidieron en los siguientes puntos para unas fiestas seguras: