Papá Noel visitará a niños internados en el Hospital de Clínicas este lunes

Como cada año, Papá Noel volverá a recorrer los pasillos del Hospital de Clínicas para compartir un momento de alegría con los niños y niñas internados. La visita está prevista para este lunes 22, a partir de las 10:00, en el Departamento de Hemato Oncología Pediátrica de la Facultad de Ciencias Médicas.

La actividad se desarrolla en vísperas de la Navidad y tiene como objetivo dar contención emocional y un mensaje de esperanza a los pequeños pacientes y a sus familias.

La jornada es impulsada por la Oficina de Identificaciones de la Policía Nacional, ubicada en el predio del Hospital de Clínicas, con el apoyo de empresarios y personas solidarias que colaboraron para la entrega de obsequios a los niños.

La suboficial Nidia Ayala, jefa de la Oficina de Identificaciones, explicó que la iniciativa busca generar un momento de felicidad en medio de un difícil momento, que es la internación. “Queremos que los niños y sus familias sientan el espíritu de la Navidad, aun atravesando una etapa difícil”, señaló.

Otros personajes también se suman a la visita

Además de la visita de Papá Noel, la actividad contará con la presencia del personaje de la Mujer Maravilla, que se sumará para reforzar un mensaje de fuerza. También participarán agentes del Grupo Lince, que acompañarán la jornada como parte del compromiso.

En medio de solidaridad, recordaron que la Oficina de Identificaciones cumple un rol clave dentro del hospital, ya que facilita la expedición de cédulas de identidad a pacientes y familiares, muchos de ellos provenientes del interior del país.