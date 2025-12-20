Piden ayuda para encontrar a Clara Esther Noguera Amarilla, desaparecida en Asunción

La Policía Nacional emitió un boletín de búsqueda y localización de Cara Esther Noguera Amarilla, joven de 18 años que fue vista por última vez ayer y está desaparecida.

La mujer fue vista por última vez en la avenida Perú 835, entre Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos, de Asunción.

La misa vestía una remera oscura y un pantalón tipo calza de color negro, además de un par de zapatillas.

Es una mujer de contextura delgada, estatura mediana, cutis clara y pelo castaño oscuro.

Buscan a joven desaparecida

Para quienes tengan información o hayan visto a Clara Noguera, piden comunicarse al 911, al 147, al 130 o al 0986 760 083.

Según manifestación de su madre, la joven salió de su domicilio el viernes, alrededor de las 12:30, tras un inconveniente en la facultad y decidió marcharse dejando un mensaje a su pareja por una red social.

El caso fue comunicado el mismo día, a las 17:09, en la Comisaría 3ª de Asunción.