Solicitan ayuda para encontrar a joven desaparecida en Ypané

A través de sus diferentes redes sociales, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia solicita ayuda a la ciudadanía para hallar a Antonia Duarte, de 14 años de edad.
La mencionada se encuentra con paradero desconocido desde el martes 16 de diciembre y sus familiares se encuentran desesperados por tener información sobre su paradero y la situación en la que se encuentra.
La menor vive en la Fracción Amira Beatriz de Colonia Thompson, de la ciudad de Ypané y la última vez que se la vio fue en el barrio Santa Ana, de la misma localidad.
Números habilitados
- 911 Policía Nacional del Paraguay
- 147 #FonoAyuda
- 130 Departamento Especializado de Búsqueda y Localización
- Comisaría más cercana.