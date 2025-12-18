Policiales
18 de diciembre de 2025 - 12:21

Solicitan ayuda para encontrar a joven desaparecida en Ypané

Antonia Duarte, de 14 años de edad, desaparecida desde el martes 16 de diciembre en Ypané.
El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia pide ayuda a la ciudadanía para dar con el paradero de Antonia Duarte, una joven de 14 años desaparecida desde el martes 16 de diciembre. La joven es de Colonia Thompson y la última vez fue vista en el barrio Santa Ana de Ypané.

Por ABC Color

A través de sus diferentes redes sociales, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia solicita ayuda a la ciudadanía para hallar a Antonia Duarte, de 14 años de edad.

La mencionada se encuentra con paradero desconocido desde el martes 16 de diciembre y sus familiares se encuentran desesperados por tener información sobre su paradero y la situación en la que se encuentra.

La menor vive en la Fracción Amira Beatriz de Colonia Thompson, de la ciudad de Ypané y la última vez que se la vio fue en el barrio Santa Ana, de la misma localidad.

Números habilitados

  • 911 Policía Nacional del Paraguay
  • 147 #FonoAyuda
  • 130 Departamento Especializado de Búsqueda y Localización
  • Comisaría más cercana.