Festejo de Navidad en San Bernardino reunió a familias y visitantes en la Peatonal

La jornada se desarrolló en un ambiente de alegría donde las familias pudieron compartir momentos especiales.

Los niños de la ciudad veraniega sorprendieron y emocionaron a los presentes al presentar un pesebre viviente que recreó con gran detalle las escenas tradicionales de la Navidad.

Cada uno de los pequeños participantes se mostró lleno de entusiasmo y dedicación, interpretando con mucho cuidado los roles de los personajes, desde María y José hasta los pastores y los animales.

La puesta en escena logró transmitir la magia y el espíritu festivo característicos de estas fechas, contagiando la emoción a todos los espectadores que se acercaron para admirar el espectáculo. Padres, familiares y vecinos aplaudieron cada escena, mientras los niños, con sus gestos, sonrisas y expresiones, lograron tocar los corazones de grandes y chicos, dejando un recuerdo inolvidable de una Navidad llena de ternura y tradición.

Los pequeños se divirtieron con el personaje de Papá Noel

Los más pequeños disfrutaron de la presencia de Papá Noel, quien recorrió la peatonal, se tomó fotografías con los chicos y entregó regalos, provocando sonrisas y entusiasmo entre los asistentes.

Además, la actividad estuvo acompañada de música en vivo y presentaciones artísticas locales, que animaron el recorrido. La peatonal se transformó en un punto de reunión lleno de luces, decoración navideña y un clima festivo que invitó a la convivencia y al disfrute en familia.

El festejo permitió que vecinos y turistas compartieran experiencias y fortalecieran los lazos comunitarios.

La actividad fue organizada por la Municipalidad de San Bernardino con el objetivo de impulsar los espacios de encuentro, y celebración que acerquen a la comunidad, promuevan la cultura y la participación de todos en fechas especiales como la Navidad.

