¡Hieren de un honditazo a un urutaú!

Los bomberos de Ypané atendieron y asistieron a un urutaú (Nyctibius) que fue herida con un proyectil arrojado con una hondita.

Los bomberos recibieron al ave de Javier Salinas, que la acercó hasta el cuartel y que, según les comentó, fue herida con una hondita en el Territorio Social Divino Niño Jesús de la zona de Rosado Guazú.

La pequeña ave fue resguardada en el cuartel de los bomberos, mientras que buscaban una veterinaria especializada en animales exóticos que la pueda atender.

El urutaú en Paraguay está protegido por la Ley 352/94 y es común encontrarlo en bosques y áreas urbanas. No está catalogado como “crítico”, pero enfrenta riesgos por urbanización, pérdida de hábitat y maltrato por mitos, ya que se considera un ave de mal agüero a pesar de ser un ave inofensiva que controla insectos y se camufla en árboles secos.

Si bien la protección del urutaú recae en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), el director de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, Héctor Rubín, lamentó el hecho y recordó como está inserta en la cultura el maltrato con honditas a los animales.

“Antes, cuando éramos niños, siempre se nos regalaban honditas y no te decían ‘te regalo una hondita para que tires al blanco, para que afines tu puntería’, sino que era realmente para hacer daño a los animalitos, es algo que pongo siempre de ejemplo y que lamentablemente es una de las costumbres que hay que cambiar. Me parece terrible, sea el animal que sea, que le hagan daño con un juguete que se supone es para niños y que tiene que ser para algo divertido y no para una crueldad como esa”, sostuvo en conversación con nuestra redacción.

Recordó varios casos en los que muchas veces hieren a gatos, perros y palomas, incluso recientemente se descubrió a tres adolescentes tirando proyectiles con honditas a palomas en la costanera de Asunción.

Agregó que el 21 de julio de este año se promulgó la ley que obliga a incluir en toda la malla curricular de las instituciones educativas el maltrato animal y están trabajando con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para que los niños, los adolescentes y todos los que estudien entiendan lo que es maltrato y lo que es bienestar animal.