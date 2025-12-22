Nivel de los ríos: en la mayoría de los puntos hay subida

El reporte diario de la Dirección de Meteorología e Hidrología indica que el nivel de los ríos de nuestro país tuvieron un leve aumento en varios puntos, lo que se atribuye a las lluvias constantes de los últimos días. Algunos sitios cuentan con significativos aumentos.
El río Paraguay aumentó su nivel en Asunción, dos centímetros; en Isla Margarita 98 centímetros; en Alberdi, 31 centímetros; en Humaitá 16 centímetros; Pilar, 13 centímetros, entre otros.
En el caso del río Paraná, existen zonas donde el aumento fue importante, sin embargo, otros donde la bajante también se dio de manera significativa.
- Puerto Tigre: subió 29 centímetros.
- Salto del Guairá: subió 13 centímetros.
- Ciudad del Este: se mantiene (no subió, ni bajó).
- Cerrito: subió 45 centímetros.
- Ita Pirú: subió 43 centímetros.
- Paso de Patria: subió 26 centímetros.
- Ayolas: bajó -50 centímetros.
- Panchito López: subió 35 centímetros.
- Coratei: bajó -75 centímetros.
- Itá Corá: subió 22 centímetros.
- San Cosme y San Damián: bajó -11 centímetros.
- Encarnación: subió 28 centímetros.
Por su parte, el río Pilcomayo subió 11 centímetros, el río Tebicuary subió 32 centímetros y el río Negro subió cinco centímetros.
