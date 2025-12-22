Nacionales
22 de diciembre de 2025 - 12:07

Nivel de los ríos: en la mayoría de los puntos hay subida

Río Paraguay, en Villa Oliva, departamento de Ñeembucú.
Río Paraguay, en Villa Oliva, departamento de Ñeembucú.

Las constantes lluvias de los últimos días hizo que el nivel del agua subiera unos centímetros en algunos puntos de los ríos Paraguay, Paraná, Pilcomayo, Tebicuary y Negro.

El reporte diario de la Dirección de Meteorología e Hidrología indica que el nivel de los ríos de nuestro país tuvieron un leve aumento en varios puntos, lo que se atribuye a las lluvias constantes de los últimos días. Algunos sitios cuentan con significativos aumentos.

El río Paraguay aumentó su nivel en Asunción, dos centímetros; en Isla Margarita 98 centímetros; en Alberdi, 31 centímetros; en Humaitá 16 centímetros; Pilar, 13 centímetros, entre otros.

En el caso del río Paraná, existen zonas donde el aumento fue importante, sin embargo, otros donde la bajante también se dio de manera significativa.

  • Puerto Tigre: subió 29 centímetros.
  • Salto del Guairá: subió 13 centímetros.
  • Ciudad del Este: se mantiene (no subió, ni bajó).
  • Cerrito: subió 45 centímetros.
  • Ita Pirú: subió 43 centímetros.
  • Paso de Patria: subió 26 centímetros.
  • Ayolas: bajó -50 centímetros.
  • Panchito López: subió 35 centímetros.
  • Coratei: bajó -75 centímetros.
  • Itá Corá: subió 22 centímetros.
  • San Cosme y San Damián: bajó -11 centímetros.
  • Encarnación: subió 28 centímetros.

Por su parte, el río Pilcomayo subió 11 centímetros, el río Tebicuary subió 32 centímetros y el río Negro subió cinco centímetros.

