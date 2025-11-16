Así están los niveles de los ríos en Paraguay

Varios puntos de medición de los niveles de los ríos registraron un aumento en comparación con las medidas realizadas en días anteriores.

En Fuerte Olimpo, Vallemí y Pilar el nivel del río Paraguay quedó igual a la de ayer, siendo estas de 2,72 m, 1,86 m y 3,37 m respectivamente. Bahía Negra registró un descenso de 4 cm, por lo que quedó en 2,08 m.

En Concepción se registró un incremento de 4 cm, por lo que el nivel del río Paraguay quedó en 1,40 m. En Villeta el nivel del río está en 1,15 m, tras un aumento de 6 cm. En Asunción el río registró 5 cm más que ayer, por lo que quedó en 0,80 m. Itá Enramada tuvo un incremento de 6 cm, por lo que quedó en 1,30 m.

Al sur, en Alberdi registró un aumento del nivel de 11 cm, por lo que llegó a los 2,26 m.

Río Paraná

En Salto del Guairá el río Paraná registró un descenso de 5 cm, por lo que llegó a los 6,94 m. En Ciudad del Este el nivel del río ascendió 64 cm, por lo que llegó a los 12,41 m.

Ayolas registró un descenso de 5 cm, por lo que llegó a 1,90 m. En San Cosme y San Damián se registró un incremento de 6 cm, por lo que llegó a 9,96 m, mismo nivel al que llegó el registro de Encarnación, el cual no tuvo variación.

El río Pilcomayo, en la estación de Pozo Hondo registró un descenso de 17 cm, por lo que llegó a 2,71 m.

El río Tebicuary en la estación de Villa Florida se registró un incremento de 32 cm, por lo que llegó a 0,32 m.

El río Negro, en la estación Arirari, se registró un descenso de 2 cm, por lo que llegó a 2,73 m.