Niños de Nefrología reciben regalos y mejoras para su atención

La magia de la Navidad llegó al Departamento de Nefrología Pediátrica de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, Hospital de Clínicas. El equipo, encabezado por el doctor Miguel Franco, organizó la entrega de obsequios para los pacientes en programas de hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplantados.

Gracias a las cartas llenas de esperanzas, escritas por los niños, se logró que cada uno recibiera un pedacito de alegría en este cierre de ciclo.

Esta iniciativa solidaria, que el servicio sostiene desde hace varios años, consiste en cumplir los deseos que los pequeños expresan en sus mensajes a Papá Noel.

La edición de este año tuvo una repercusión especial debido a la naturaleza conmovedora de los pedidos recibidos.

A esta red de apoyo se sumó el Comité de Solidaridad de la cooperativa COMENCIPAR, que realizó una valiosa donación para optimizar la atención en el departamento.

Entre los aportes destaca una heladera destinada al uso exclusivo de los pacientes y sus familias, resolviendo así la necesidad de conservar alimentos durante los controles o sesiones de tratamiento. Asimismo, la entidad donó una partida de leche especial, insumo fundamental para la nutrición de los niños en hemodiálisis.

Con este respaldo, el Departamento de Nefrología Pediátrica no solo garantiza la continuidad de los tratamientos nutricionales, sino que también asegura que las familias cuenten con condiciones dignas de comodidad y refrigeración durante su estancia en el hospital.