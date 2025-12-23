Niveles de los ríos siguen en aumento

La Dirección de Meteorología e Hidrología reporta que este martes la marcación del nivel de los ríos muestra un importante aumento en varios puertos. En esta nota te contamos los detalles.
Los puertos Corateí y Panchito López, en el río Paraná, son donde se registra mayor cantidad de agua subida, 70 y 60 centímetros, respectivamente. Sin embargo, en Cerrito se registra un bajante de -45 centímetros.
Lea más: Nivel de los ríos: en la mayoría de los puntos hay subida
Respecto al río Paraguay la variación diaria de algunas zonas marcan un aumento:
- Asunción: 6 centímetros.
- Villeta: 5 centímetros.
- Pilar: 8 centímetros.
- Fuerte Olimpo: 18 centímetros.
En Pozo Hondo, el Pilcomayo aumentó tres centímetros, en Villa Florida el aumento del río Tebicuary es de 32 centímetros y el río Negro cuenta con un aumento de cinco centímetros.
