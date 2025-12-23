Nacionales
23 de diciembre de 2025 - 11:53

Niveles de los ríos siguen en aumento

Vista aérea Encarnación 27-08
Vista del río Paraná, en la ciudad de Encarnación. Archivo.

Con las constantes lluvias de los últimos días, los niveles de los ríos Paraguay, Paraná, Pilcomayo, Tebicuary y Negro, siguen en aumento. En algunas zonas ya se reportan desbordes.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología reporta que este martes la marcación del nivel de los ríos muestra un importante aumento en varios puertos. En esta nota te contamos los detalles.

Los puertos Corateí y Panchito López, en el río Paraná, son donde se registra mayor cantidad de agua subida, 70 y 60 centímetros, respectivamente. Sin embargo, en Cerrito se registra un bajante de -45 centímetros.

Respecto al río Paraguay la variación diaria de algunas zonas marcan un aumento:

  • Asunción: 6 centímetros.
  • Villeta: 5 centímetros.
  • Pilar: 8 centímetros.
  • Fuerte Olimpo: 18 centímetros.

En Pozo Hondo, el Pilcomayo aumentó tres centímetros, en Villa Florida el aumento del río Tebicuary es de 32 centímetros y el río Negro cuenta con un aumento de cinco centímetros.

