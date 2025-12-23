Paraguarí: Tras fuga, recapturan a hombre imputado por agredir a su pareja; lo enviarán a la cárcel

El recapturado, Nelson David Miranda Ocampos, de 26 años y domiciliado en el barrio Hugua Pyta de la Compañía Nuati, distrito de Paraguarí, se encontraba recluido en la comisaría de donde se fugó el pasado 13 de este mes, a las 04:00 horas, tras destechar el calabozo de la Comisaría Primera de Paraguarí, ubicada en el barrio Santo Domingo de este municipio.

El hombre se encontraba recluido en la Comisaría Primera de Ñuati luego de que fuera denunciado por violencia contra su pareja, Sofía Diana Ruíz Díaz Gaona, de 18 años. La víctima realizó la denuncia a través de una llamada telefónica y, al llegar al los efectivos policiales al establecimiento ganadero donde ambos trabajan como capataces, la mujer comentó que tenía a su hijo de 2 años en brazos y que tras discusión -cuyos detalles no trascendieron, fue agredida por su concubino.

La víctima comentó a los intervinientes que el hombre reaccionó contra ella, agrediéndola físicamente, estirándole del pelo y arrastrándola por el suelo debajo de una planta de mango. Como consecuencia, el aparato de ortodoncia “brackets” se incrustó en su cavidad bucal derecha, ocasionándole sangrado y dolor. El hecho ocurrió el pasado 6 de diciembre a las 9:00 en el establecimiento ganadero del distrito de Pirayú.

Luego de agredir a la mujer, su concubino se retiró del lugar y se dirigió al fondo del establecimiento, donde se encuentra un tambo de animal vacuno. Allí, los intervinientes, con el fin de resguardar a la víctima y a petición de la misma, ingresaron y a unos trescientos metros aproximadamente encontraron al supuesto agresor.

Montaron vigilancia para llegar al prófugo

Ahora, tras ser recapturado en Limpio, el hombre será trasladado a la Penitenciaría de Villarrica, informó el jefe de Comisaría local, comisario principal Elvio Benítez. En su detención participaron personal a cargo del suboficial inspector Ever Zorrila, el suboficial ayudante Adrián Fernández y el suboficial ayudante Cristhian Verón, del Departamento Táctico GEO.

El jefe de comisaría local comentó que tras una tarea investigativa iniciada ayer a partir de las 21:00, y mediante un trabajo de inteligencia, recabaron datos de que la madre del detenido le estaría llevando sus pertenencias hasta el municipio de Limpio. Por tal motivo, iniciaron la vigilancia y el día de la fecha lograron la detención del sindicado con apoyo de la Brigada Anti Abigeato Central a cargo del comisario principal Wilson Cáceres.

El fiscal de la Unidad Penal N°2 de Yaguarón, José María Silguero Denis, a cargo de esta causa, fue quien imputó al hombre por el hecho de violencia y ahora se volverá a abrir otra causa por fugarse de la Comisaría local, informó el agente fiscal.