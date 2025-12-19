Paraguarí: Condenan a 18 años de prisión a hombre por abuso sexual de sus hijastras

El Tribunal de Sentencia de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, presidido por el magistrado Antonio Benítez y con los magistrados Hugo Ignacio Ríos Alcaraz y Pedro Nazer Silva como miembros titulares, encontró culpable al hombre de 29 años. Se comprobó que había estado abusando de las niñas con la complicidad de la madre de las menores.

La madre de las víctimas, de 32 años, también fue procesada por Violación del Deber de Cuidado o Educación. Ella admitió el hecho, pero su causa no llegó a juicio oral y público. Dado que la expectativa de pena era de dos años, fue beneficiada con la suspensión condicional del procedimiento. La tutela de las niñas quedó a cargo de la hermana mayor de las víctimas.

Antecedentes del Hecho:

La denuncia fue realizada el 15 de marzo de 2020. La acusación presentada por el Ministerio Público refiere, que el procesado en estado de ebriedad, ingresó en la habitación donde se encontraba la menor de 13 años y, aprovechando que estaba dormida, la manoseó. La hermana de 15 años se percató del hecho y también reveló ser víctima de abuso por parte de su padrastro.

Ante esta situación, las menores buscaron ayuda en la casa de otra de sus hermanas. El marido de esta encontró al abusador en la vía pública y, al reclamarle por sus actos, el procesado sacó un cuchillo y le produjo varias lesiones al cuñado de las víctimas.

Durante la investigación, las menores relataron que fueron víctimas de abuso sexual tanto en una estancia en el Chaco como en Paraguarí. Comentaron la situación a su madre, pero en lugar de auxiliarlas, ella las reprendía, insinuando que ellas eran las provocadoras. Incluso el agresor les advirtió que si comentaban algo, su familia sería asesinada.

La fiscal de la Unidad Penal N° 1 de Paraguarí, Milena Basualdo Osorio, a cargo de la investigación, destacó la importancia de la valentía de las menores para denunciar los abusos y demostró su conformidad por la condena impuesta al procesado.

La defensa técnica del procesado estuvo a cargo del abogado Hugo Servín.