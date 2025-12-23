Navidad en IPS: familiares pasarán Nochebuena en carpas con baños portátiles

Pasar la Nochebuena y recibir la Navidad será distinta este año para muchas familias que acompañan a su ser querido internado en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), así como en otros centros asistenciales.

El albergue del IPS se encuentra en refacciones porque lo que las personas serán trasladadas a una carpa, donde los sanitarios son portátiles, reclaman los usuarios.

Piden poder quedarse en la zona donde se encuentra el baño, cuentan con ventiladores, baños y duchas.

El lugar se prepara para los días de más calor, por lo que se colocan paredes para lograr la climatización.

Los usuarios del albergue podrán estar acompañados por una o dos personas, por cada paciente para Nochebuena y para despedir el año.

La mayoría tiene la esperanza de que su paciente salga lo antes posible, sin embargo, aseguran que son conscientes de la situación crítica.

“Vamos a pasar acá, porque somos familia y la familia está para acompañar”, manifestó un hombre que acompaña a su esposa, cuya madre se encuentra en una situación crítica.