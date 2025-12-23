Nacionales
23 de diciembre de 2025 - 09:39

Navidad en IPS: familiares pasarán Nochebuena en carpas con baños portátiles

Albergue del Instituto de Previsión Social (IPS).
Albergue del Instituto de Previsión Social (IPS).

El albergue del Instituto de Previsión Social (IPS), será el lugar donde muchas familias pasarán la Navidad y el Año Nuevo, con fe y esperanza en que su ser querido salga lo antes posible del cuadro en el que se encuentra.

Por ABC Color

Pasar la Nochebuena y recibir la Navidad será distinta este año para muchas familias que acompañan a su ser querido internado en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), así como en otros centros asistenciales.

El albergue del IPS se encuentra en refacciones porque lo que las personas serán trasladadas a una carpa, donde los sanitarios son portátiles, reclaman los usuarios.

Piden poder quedarse en la zona donde se encuentra el baño, cuentan con ventiladores, baños y duchas.

El lugar se prepara para los días de más calor, por lo que se colocan paredes para lograr la climatización.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Discursos de “alto” rendimiento van contra leyes sobre inversiones del IPS

Los usuarios del albergue podrán estar acompañados por una o dos personas, por cada paciente para Nochebuena y para despedir el año.

Albergue del IPS en refacción.
Albergue del IPS en refacción.

La mayoría tiene la esperanza de que su paciente salga lo antes posible, sin embargo, aseguran que son conscientes de la situación crítica.

“Vamos a pasar acá, porque somos familia y la familia está para acompañar”, manifestó un hombre que acompaña a su esposa, cuya madre se encuentra en una situación crítica.