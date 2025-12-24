Exitosa feria de la agricultura familiar en Costanera: anuncia otra para el martes 30

Ayer se desarrolló la Feria Ary Paha, fiesta con sabor a campo, en la Costanera de Asunción, donde la recaudación total fue de G. 629.600.500, según informaron. Anuncian a los “marchantes” que los productos de la finca llegarán nuevamente a la capital del país el próximo martes, 30 de diciembre.

La actividad se llevará a cabo en la Costanera de Asunción a partir de las 07:00, hasta agotar existencia.

Participarán productores asistidos por la Dirección de Comercialización y por la Dirección de Extensión Agraria/PIMA, procedentes de San Pedro, Cordillera, Caaguazú, Paraguarí, Itapúa, Paraguarí, Central y Misiones.

Serán beneficiadas 940 familias de 24 organizaciones.

Se anuncia que en esta feria los compradores podrán acceder a productos frescos y de calidad a precios justos, que incluyen: queso Paraguay, carne de cerdo, lechón, cabra, oveja, gallina casera, pato, huevo casero, choclo, harina de maíz, poroto rojo, miel de abeja, maní, poroto manteca peky, habilla, poroto peky, almidón, tomate, cebolla, papa, ajo, pimiento, mandioca, batata, verdeos en general, frutas de estación, granos en general, artesanía indígena, flores y plantas, entre otros.

