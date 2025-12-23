Economía
23 de diciembre de 2025 - 07:21

Feria de la Agricultura Familiar sigue hoy en la Costanera con variedad de productos

Feria de la agricultura familiar en la Costanera.
Feria de la agricultura familiar en la Costanera. (Archivo)Gentileza

Productores de distintos puntos del país ofrecen desde anoche alimentos frescos, artesanías y productos de la huerta en la Costanera Norte de Asunción. La feria sigue hoy con stock disponible y precios accesibles.

Por ABC Color

La Feria de la Agricultura Familiar “Ary Paha, Fiestas con Sabor a Campo”, organizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), arrancó anoche y se extenderá durante la jornada de hoy, hasta que se agoten los productos disponibles.

Los consumidores pueden adquirir queso Paraguay, carnes de cerdo, lechón, cabra y oveja, gallina casera, huevos, hortalizas, granos, frutas de estación, miel de abeja, harinas, almidón, mandioca y batata.

La oferta se completa con artesanías indígenas, flores y plantas, entre otros rubros.

Lea más: Este martes llega la feria “Ary Paha” a la Costanera de Asunción

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Productores de 14 departamentos

La feria reúne a productores asistidos por la Dirección de Comercialización y la Dirección de Extensión Agraria, provenientes de 14 departamentos del país, entre ellos Misiones, San Pedro, Caaguazú, Itapúa, Alto Paraná y Central.

En esta edición participan 940 familias productoras, organizadas en 31 asociaciones, que ofrecen una amplia variedad de alimentos frescos y de calidad a precios justos, según indican desde la organización.

Compras a través de aplicación

Desde la organización también instan a realizar las compras mediante la nueva app “Mercado Digital de la Agricultura Familiar (MDAF)”. A través de la misma, los consumidores pueden contactar directamente con los productores, con el objetivo de reducir intermediarios y mejorar los ingresos del sector rural.

Lea más: Feria de la Agricultura Familiar: lanzan “Mercado Digital” y anuncian el calendario de fin de año

La plataforma es gratuita y de alcance nacional. Además, cuenta con un calendario actualizado de actividades, ferias y exposiciones, así como recetarios y un catálogo de productos disponibles en cada zona.