Feria de la Agricultura Familiar sigue hoy en la Costanera con variedad de productos

La Feria de la Agricultura Familiar “Ary Paha, Fiestas con Sabor a Campo”, organizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), arrancó anoche y se extenderá durante la jornada de hoy, hasta que se agoten los productos disponibles.

Los consumidores pueden adquirir queso Paraguay, carnes de cerdo, lechón, cabra y oveja, gallina casera, huevos, hortalizas, granos, frutas de estación, miel de abeja, harinas, almidón, mandioca y batata.

La oferta se completa con artesanías indígenas, flores y plantas, entre otros rubros.

Productores de 14 departamentos

La feria reúne a productores asistidos por la Dirección de Comercialización y la Dirección de Extensión Agraria, provenientes de 14 departamentos del país, entre ellos Misiones, San Pedro, Caaguazú, Itapúa, Alto Paraná y Central.

En esta edición participan 940 familias productoras, organizadas en 31 asociaciones, que ofrecen una amplia variedad de alimentos frescos y de calidad a precios justos, según indican desde la organización.

Compras a través de aplicación

Desde la organización también instan a realizar las compras mediante la nueva app “Mercado Digital de la Agricultura Familiar (MDAF)”. A través de la misma, los consumidores pueden contactar directamente con los productores, con el objetivo de reducir intermediarios y mejorar los ingresos del sector rural.

La plataforma es gratuita y de alcance nacional. Además, cuenta con un calendario actualizado de actividades, ferias y exposiciones, así como recetarios y un catálogo de productos disponibles en cada zona.