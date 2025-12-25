Encarnación: a pesar del tiempo nublado, turistas se bañan en el río Paraná

Durante la jornada de este domingo 25 de diciembre, cientos de turistas decidieron disfrutar de la renovada playa San José de Encarnación, a pesar del clima nublado que acompañó la jornada.

Las lluvias esporádicas no aplacaron el intenso calor que se sintió, con máximas de 29 °C en la capital de Itapúa. Los visitantes que se encuentran en la ciudad optaron por aplacar las altas temperaturas en las refrescantes aguas del río Paraná.

El baño en el río estuvo habilitado con guardavidas, gracias a que durante la tarde no se presentaron fenómenos climáticos de consideración.

La playa San José es el punto neurálgico del turismo en Encarnación, al que todos los turistas llegan para tomarse las mejores postales y disfrutar de su renovada arena.

Se espera que la inestabilidad climática persista en la región. A pesar de ello, los turistas continúan expectantes para poder ir a la playa y la costanera ante cualquier mejora momentánea del clima.