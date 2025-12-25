San Pedro: en un año, por tercera vez será remitido a prisión por violencia

La Comisaría 18.ª de Santa Rosa del Aguaray confirmó la aprehensión de una persona por violencia familiar, amenaza de hechos punibles y detención por violación de medidas cautelares, procedimiento realizado en la noche de Nochebuena, alrededor de las 20:00, en la vía pública del barrio 12 de Agosto de esta ciudad.

El detenido fue identificado como Miguel Ángel Romero Ortiz, paraguayo, soltero, de 36 años, quien contaba con arresto domiciliario en una causa por violencia familiar, medida que debía cumplir en el domicilio de su padre, Carlos Romero Bogado, ubicado en el barrio 25 de Diciembre de la colonia Naranjito, distrito de General Resquín.

Además, el mismo estaba sujeto a una medida cautelar de restricción horaria, que le prohibía salir de su vivienda o permanecer en la vía pública entre las 20:00 y las 06:00, disposición que habría sido violada al momento de su detención. El hombre registra igualmente un antecedente por homicidio doloso, año 2015.

Según el informe policial, el procedimiento se inició tras una llamada telefónica realizada por la víctima, identificada como Bartolomé, quien denunció que Griselda Armoa dejó bajo su cuidado a su hija María Esmeralda, víctima del hecho, hasta el día siguiente por motivos de viaje.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Fiesta navideña termina en homicidio doloso en Santa Rosa del Aguaray

De acuerdo al relato, cerca de las 19:40, el padre de la menor llegó frente a la vivienda en forma prepotente y agresiva, amenazando de muerte a su propia hija y al denunciante, incitándolos a salir a la calle con la intención de matarlos, para luego retirarse del lugar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras la denuncia, personal policial realizó un rastrillaje por la zona, logrando ubicar al sospechoso en la vía pública del mismo barrio, procediendo a su traslado a la sede de la Comisaría 18.ª.

El hecho fue comunicado a la agente fiscal de turno de la Unidad Penal N.º 4, abogada Laura Soledad Romero, quien dispuso que el detenido permanezca aprehendido, a disposición del Ministerio Público, conforme a lo establecido por la ley. Al mismo se le hicieron conocer sus derechos constitucionales, labrándose el acta correspondiente.

De acuerdo a los antecedentes, en el transcurso de un año esta será la tercera vez que el denunciado será remitido a prisión, por hechos vinculados a violencia familiar, lo que genera preocupación en la comunidad.