Cordillera recibió importante reabastecimiento de medicamentos e insumos

La provisión incluye una amplia variedad de productos indispensables para el funcionamiento de hospitales, centros de salud y puestos sanitarios.

Entre ellos se destacan insumos varios, como antihipertensivos, antibióticos, analgésicos, antiparasitarios, vitaminas, antihistamínicos, antifúngicos, antiinflamatorios, hipolipemiantes, protectores gástricos, anestésicos y anticoagulantes, esenciales para el tratamiento oportuno de diversas patologías y para garantizar una atención segura y de calidad.

Asimismo, el reabastecimiento contempla medicamentos destinados a programas prioritarios impulsados por el Ministerio de Salud Pública, como el Programa de Diabetes y el Programa de Salud Mental, permitiendo asegurar la continuidad de los tratamientos y el seguimiento adecuado de los pacientes.

A esto se suman las fórmulas nutricionales, que cumplen un rol fundamental en la atención de personas con requerimientos alimentarios especiales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Pesebre Diarte Añazco: 27 años de una tradición que ilumina Isla a Pucú

Fortalecer la respuesta los pacientes

El doctor Luis Gómez, director de la Tercera Región Sanitaria de Cordillera resaltó que las autoridades sanitarias consideran que esta inversión permitirá mejorar la capacidad de respuesta de los servicios de salud, como también reducir faltantes y optimizar la atención en los diferentes niveles, beneficiando directamente a miles de usuarios que acuden diariamente a los centros asistenciales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Anticipó que en los próximos días se estará haciendo la distribución de las medicinas en los lugares que corresponden.

El doctor Gómez enfatizó que con esto el Ministerio de Salud Pública busca fortalecer el sistema de salud, garantizando el acceso a medicamentos esenciales y contribuyendo a una atención más oportuna e integral para la población de Caacupé y las comunidades aledañas.

Lea más: Tupãsy Ykuá: el agua que renueva la fe del peregrino