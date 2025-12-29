Masiva presencia de turistas de compras en Pedro Juan Caballero

El sostenido repunte que experimentó el comercio de Pedro Juan Caballero en los últimos meses del año tiende a dejar excelentes números al cierre del 2025, según la proyección que realizan desde el sector. Desde varios días antes de Navidad y durante el fin de semana largo, persistió la masiva concurrencia de turistas brasileños que visitaron la zona para realizar sus compras, según señalaron desde el gremio de los comerciantes.

Unos 8.000 compradores por día

El licenciado Tomás Medina, secretario de la Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios (CICTS) de Pedro Juan Caballero, señaló que, desde el pasado 17 de diciembre, se mantuvo un promedio de 8.000 turistas brasileños por día, de lunes a viernes, que realizaron sus compras en esta ciudad. Unos 18.000 los sábados y unos 6.000 los domingos.

Agregó que cada uno gasta en promedio 500 dólares. Medina expresó que, con estas cifras sumadas al sostenido repunte de los últimos meses del 2025, el escenario es altamente favorable y hay una tendencia de facturación de 15% por encima de lo que fue el año 2024.

“Estamos muy felices”

La masiva presencia de turistas brasileños de los últimos meses en Pedro Juan Caballero permite recordar lo que fue hace 12 a 13 años; ese gran flujo, un tiempo antes de la pandemia, según expresó Julio Winckler, miembro de la Cámara de Comercio.

“Los comerciantes estamos muy felices por la gran cantidad de turistas que llegaron al centro comercial de Pedro Juan Caballero”, indicó Winckler.

Las buenas ventas de los productos que forman parte del régimen especial para turistas de compra generaron un efecto multiplicador que permitió notar números muy auspiciosos en sectores como el hotelero, gastronómico, de combustible, entre otros, según reportaron los comerciantes de la zona, resaltaron.