Nacionales
29 de diciembre de 2025 - 21:58

Revista que difunde la cultura nacional dedica edición a Santaní por su 276 aniversario

Acto de lanzamiento de la publicación Ndéve Guara Santaní, realizado días atrás en el departamento de San Pedro. En uso de la palabra, la periodista Estela Mareco.
Una edición especial de la revista MAE fue lanzada con motivo del 276 aniversario de fundación de la ciudad de San Estanislao, perteneciente al departamento de San Pedro. El acto tuvo lugar este mes de diciembre en Santaní.

Por ABC Color

La revista MAE, cuyas siglas responden a las iniciales de su creadora y productora de contenidos, la periodista Estela Mareco, cuenta con la declaración de interés turístico nacional por parte de la Senatur y en sus 15 ediciones publicadas hasta el momento dedicó páginas a la historia y la cultura de varios pueblos del territorio nacional como Juan de Mena, San Juan Bautista de las Misiones, Ypané, Lima, General Aquino, San Pedro, Santaní (en cuatro oportunidades), Itacurubí del Rosario (en tres) y Villa del Rosario (en dos).

Portada de la edición número 15 de la revista MAE, dedicada exclusivamente a la ciudad de San Estanislao, por sus 276 años.
La última edición lleva por título Ndéve Guara Santaní, recordando la fundación de esta pujante ciudad el 13 de noviembre de 1749, ofreciendo un contenido profundo acerca de su historia, puntales económicos y tradiciones.

Tomando en cuenta el valor de cada edición de la revista, la misma es distribuida a embajadas paraguayas en el exterior, también a compañías aéreas que operan en nuestro país y a representaciones diplomáticas extranjeras, que reciben así un material conteniendo las características particulares de nuestro país, según explicó Estela Mareco.

La periodista también llevó adelante otros proyectos editoriales como revistas especializadas en básquetbol. Es al mismo tiempo promotora cultural al organizar anualmente en Itacurubí del Rosario el tradicional festival de música y baile folclóricos Ykua Sala.

Pero el punto más singular de su extensa hoja de vida en el periodismo es que rompió los moldes al convertirse en la primera mujer en el país y la región que narró (relató) partidos de baloncesto y fútbol en radio. En el deporte rey llegó a efectuar transmisiones de presentaciones de la Albirroja hasta en un Mundial de la FIFA, el de Corea-Japón 2002.

Las distintas ediciones de la revista MAE están a disposición de los visitantes en la sede diplomática de Paraguay en Madrid, España, así como en otras ciudades del mundo.
Las distintas ediciones de la revista MAE están a disposición de los visitantes en la sede diplomática de Paraguay en Madrid, España, así como en otras ciudades del mundo.

Comentó a propósito Mareco, que ya tiene encaminada la cobertura de la Copa del Mundo de 2026 en Norteamérica, acompañando a la selección nacional.

Estela Mareco fue una de las expositoras en el reciente Seminario “Herramientas para la Buena Comunicación” organizado por el Club Veteranos de Prensa (CVP) y Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP), con el apoyo de ABC Color.