Revista que difunde la cultura nacional dedica edición a Santaní por su 276 aniversario

La revista MAE, cuyas siglas responden a las iniciales de su creadora y productora de contenidos, la periodista Estela Mareco, cuenta con la declaración de interés turístico nacional por parte de la Senatur y en sus 15 ediciones publicadas hasta el momento dedicó páginas a la historia y la cultura de varios pueblos del territorio nacional como Juan de Mena, San Juan Bautista de las Misiones, Ypané, Lima, General Aquino, San Pedro, Santaní (en cuatro oportunidades), Itacurubí del Rosario (en tres) y Villa del Rosario (en dos).

La última edición lleva por título Ndéve Guara Santaní, recordando la fundación de esta pujante ciudad el 13 de noviembre de 1749, ofreciendo un contenido profundo acerca de su historia, puntales económicos y tradiciones.

Tomando en cuenta el valor de cada edición de la revista, la misma es distribuida a embajadas paraguayas en el exterior, también a compañías aéreas que operan en nuestro país y a representaciones diplomáticas extranjeras, que reciben así un material conteniendo las características particulares de nuestro país, según explicó Estela Mareco.

La periodista también llevó adelante otros proyectos editoriales como revistas especializadas en básquetbol. Es al mismo tiempo promotora cultural al organizar anualmente en Itacurubí del Rosario el tradicional festival de música y baile folclóricos Ykua Sala.

Pero el punto más singular de su extensa hoja de vida en el periodismo es que rompió los moldes al convertirse en la primera mujer en el país y la región que narró (relató) partidos de baloncesto y fútbol en radio. En el deporte rey llegó a efectuar transmisiones de presentaciones de la Albirroja hasta en un Mundial de la FIFA, el de Corea-Japón 2002.

Comentó a propósito Mareco, que ya tiene encaminada la cobertura de la Copa del Mundo de 2026 en Norteamérica, acompañando a la selección nacional.

Estela Mareco fue una de las expositoras en el reciente Seminario “Herramientas para la Buena Comunicación” organizado por el Club Veteranos de Prensa (CVP) y Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP), con el apoyo de ABC Color.