Mades: Lago Ypacaraí y la Bahía de Asunción no están aptas para el baño

El director de Control Ambiental del Ministero del Ambiente y Desarrollo Sostenido (MADES), Gustavo Rodríguez, comentó que 100 balnearios y playas están habilitados para operar en este verano, pero hay una larga lista de pendientes de análisis para contar con la licencia ambiental. Además, advirtió que tanto el Lago Ypacaraí y la Bahí de Asunción no están habilitadas para el baño.

“Es un tiempo donde las personas se aglomeran en sitios de espacimiento como lagos, lagunas, ríos, arroyos, cascadas, centros nacionales de recreación. Lo que nosotros apuntamos es a que estas actividades tienen que tener declaración de impacto ambiental”, comentó Rodríguez.

Seguido señaló que hoy existen unas 100 declaraciones o licencias ambientales emitidas por el Ministerio del Ambiente a distintas actividades y en distintos puntos del país.

“Lo primordial y escencial en este tipo de actividades es la calidad de las aguas para el baño, consumisión o para industria, porque hay una variedad de calidad del agua para las diferentes actividades”, agregó.

En otro momento apuntó: “Si hablamos con respecto a nuestro emblemático Lago Ypacaraí, las aguas no están en condiciones óptimas para el baño porque tiene alta concentración de coliforme fecales y otros elementos que pueden causar algún daño a la salud".

El Director de Control Ambiental cmentó que el consumo de sus aguas puede generar diarrea, lesiones en la piel y en los ojos por contener un algo grado de materia fecal y metales pesados. Apelamos a que la gente tome conciencia de esta situación.

En lo que respecta a la Bahía de Asunción, sostuvo que la Municipalidad no ha presentado ningún tipo de solicitud de declaración de impacto ambiental. “Hoy no puedo decir que las aguas están contaminadas o no, porque nadie presentó ningún estudio laboratorial de las aguas del lugar, el cual se debe presentar cada años. Entonces, la Bahía de Asunción no está habilitado para el baño”.

Para finalizar expresó que instan a los diferentes municipios a que tomen en cuenta la seguridad y señalización de estos sitios. “Deben estar debidamente señalizados para que la gente no entre en el agua y en los lugares aptos, también debe estar señalizado la zona con mayor profundidad”.