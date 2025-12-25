Parques Nacionales: tarifas, prohibiciones y consejos para visitantes en este verano

En pleno verano y en medio de las celebraciones por Navidad, feriados y la cercanía del Año Nuevo, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible recordó a la ciudadanía que los Parques Nacionales no son balnearios, sino Áreas Silvestres Protegidas destinadas a la conservación de la naturaleza y la biodiversidad.

En ese contexto, el uso recreativo está permitido, pero bajo reglas estrictas y regulado por la Resolución N.º 613/25, vigente en todo el territorio. “El disfrute debe ser responsable y acorde a las normativas. Estas medidas garantizan que podamos aprovechar los parques hoy, sin comprometer su conservación para las futuras generaciones”, señala el comunicado emitido este 25 de diciembre.

Lo que está prohibido dentro de los Parques Nacionales

De acuerdo con la normativa vigente, quedan prohibidas, entre otras acciones:

Matar, dañar o asustar animales silvestres, o destruir guaridas y nidos.

Arrancar, destruir o extraer plantas.

Extraer materiales vivos o muertos sin permiso de la autoridad ambiental.

Consumir o vender alcohol, narcóticos o ingresar bajo efectos de estas sustancias.

Comercializar productos o servicios sin autorización.

Ingresar con animales domésticos sin permiso.

Realizar actividades productivas como agricultura o ganadería.

Tirar residuos o descargar sustancias en suelo o agua fuera de los lugares indicados.

Ingresar con armas, materiales bélicos, inflamables o pirotecnia.

Usar radios o elementos sonoros que alteren la tranquilidad del entorno.

Hacer campamentos, almuerzos, fogatas o bañarse en áreas no habilitadas.

Modificar el ambiente o construir sin autorización.

Circular por senderos remotos sin acompañamiento del guardaparque cuando así lo requiera la señalización.

Ignorar advertencias, señalizaciones o instrucciones del personal.

Tarifas y horarios para ingresar a áreas protegidas

El ingreso a Ñacunday, Cerro Corá, Ybycuí y el Monumento Científico Moisés Bertoni tiene un horario habilitado de 08:00 a 15:00, con salida máxima hasta las 17:00.

Las tarifas vigentes para el acceso a esas áreas silvestres son: G. 5.000 para niños y adolescentes de 11 a 17 años y G. 20.000 para adultos desde los 18 años.

El servicio de camping tiene un costo de G. 20.000 por día, por persona.

Además, hay cobros diferenciados para el acceso con vehículos:

Auto: G. 15.000

Furgón: G. 35.000

Motos: G. 5.000

Ómnibus: G. 60.000

Visitas con orden y responsabilidad

El MADES recuerda además que grupos de más de 15 personas deben notificar su visita antes del viaje y el trámite debe ser gestionado ante la Dirección de Áreas Silvestres Protegidas. Asimismo, los visitantes son responsables de cuidar sus objetos personales y de cualquier incidente que ocurra por incumplir las reglas o realizar actividades riesgosas.

En un período donde muchas familias buscan refrescarse y pasar el día en espacios naturales, la cartera ambiental enfatiza que más allá de su belleza escénica, los Parques Nacionales cumplen funciones clave para el bienestar del país: protegen fuentes de agua, resguardan especies en peligro, mantienen el equilibrio climático y conservan territorios que forman parte del patrimonio natural y cultural del Paraguay.