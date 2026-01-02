Consultas por virus respiratorios aumentan 7% en el país, según Vigilancia de la Salud

La Dirección General de Vigilancia de la Salud informó que en la última semana se notificaron 20.572 consultas por cuadros asociados a virus respiratorios a nivel país. Esta cifra representa un incremento del 7% en comparación con la semana anterior, según datos parciales del reporte oficial publicado este viernes.

Pese al aumento, la curva de tendencia de consultas se mantiene por debajo del umbral de alerta, de acuerdo con el organismo sanitario.

En relación con los ingresos hospitalarios, durante la última semana epidemiológica se registraron 196 hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG). Esto supone un aumento del 9% respecto a la semana previa, según Vigilancia de la Salud.

Del total de hospitalizados, el 22% requirió ingreso a unidades de cuidados intensivos.

Población etaria más afectada

La mayor carga de casos se concentra en personas mayores de 60 años (37%), seguidas por niños menores de 2 años (19%), según el informe.

Los virus respiratorios identificados en pacientes hospitalizados durante la última semana incluyen Rhinovirus, SARS-CoV-2, Parainfluenza y Adenovirus, de acuerdo con los registros de la Dirección de Vigilancia de la Salud.

Según datos parciales del organismo, en 2025 se confirmaron 402 fallecimientos asociados a virus respiratorios, principalmente por Rhinovirus, Influenza A H1N1 y SARS-CoV-2. En la última semana epidemiológica se detectó un fallecimiento vinculado a SARS-CoV-2.

Recomendaciones sanitarias vigentes

La Dirección de Vigilancia de la Salud reiteró que ante la presencia de síntomas respiratorios como tos o dolor de garganta se recomienda usar mascarilla y acudir a consulta médica.

Además, recordó la importancia del lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes y evitar el contacto con personas con síntomas, como medidas para reducir el riesgo de contagio.