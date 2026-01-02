Pilar se viste de fiesta y convoca al país con su legendaria Hawaiana

La ciudad de Pilar ya palpita uno de los acontecimientos turísticos y culturales más esperados del verano paraguayo: la Fiesta Hawaiana, que este sábado 3 de enero celebrará su edición número 37 en la playa municipal, a orillas del imponente río Paraguay.

Lea más: Más de 10000 personas vibraron en la 36 fiesta hawaiana de Pilar

Se trata de una cita que trasciende lo musical y se ha convertido, con el paso del tiempo, en una verdadera marca identitaria de la ciudad.

Lo que comenzó en 1988 como una iniciativa solidaria para apoyar a estudiantes que participaban de programas de intercambio cultural a través de AFS, con el objetivo de recaudar fondos, fue creciendo año tras año hasta transformarse en un fenómeno social, turístico y cultural.

Aquella primera fiesta, sencilla y cargada de entusiasmo juvenil, sembró la semilla de una tradición que hoy moviliza a familias enteras, jóvenes, turistas nacionales y extranjeros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con el correr de los años, la Hawaiana dejó de ser un evento local para convertirse en un imán turístico del verano, obligando a sus organizadores a elevar el nivel de la propuesta artística y logística.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La llegada de visitantes desde distintos puntos del país y del exterior impulsó la contratación de grupos nacionales e internacionales, consolidando a Pilar como un destino festivo por excelencia en la temporada estival.

Para esta edición 2025, la grilla artística promete una noche vibrante y diversa. Subirán al escenario Edgar Camarasa y su Talento de Barrio, Tierra Noble y DJ Treekoo, representando lo mejor del talento nacional.

A nivel internacional, el público podrá disfrutar del show del mexicano Paco Barrón y su grupo, además de la reconocida banda Los Tulipanes, desde la Argentina, garantizando un espectáculo de alto nivel que hará bailar a miles hasta el amanecer.

Según indicó Buda Marcet, representante de RPM Producciones, las expectativas son más que alentadoras. “Las entradas ya superaron el 80% de ventas, y estimamos una concurrencia de entre 15.000 y 20.000 personas”, señaló, reflejando el enorme interés que despierta la fiesta no solo en Ñeembucú, sino en toda la zona sur del país y norte de la Argentina.

Las entradas continúan a la venta en la Plaza Soldado Desconocido de la ciudad de Pilar y en otros puntos habilitados como Tuti, facilitando el acceso a quienes desean asegurar su lugar en esta histórica celebración.

Más allá de la música, la Fiesta Hawaiana representa una inyección económica y turística para Pilar: hoteles colmados, movimiento comercial, gastronomía local en auge y una ciudad que se muestra al país y al mundo con cordialidad, alegría y orgullo.